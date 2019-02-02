Форвард Зорі Рафаель Да Сілва перейшов у Слован

Нападник луганської Зорі Рафаель Да Сілва змінив клубну прописку.

Бразильський форвард Рафаель Да Сілва перейшов у словацький Слован, повідомляє сайт вболівальників Зорі з посиланням на Instagram агента футболіста.

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Нагадаємо, 23-річний форвард перейшов у Зорю влітку 2018-го року на правах вільного агента. У поточному сезоні на рахунку нападника 15 матчів за українську команду в усіх турнірах, де футболіст забив 4 голи.

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