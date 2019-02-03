"Зозуля нокаутував Кордобу". Іспанські ЗМІ та фани вихваляють українця, який двома голами наблизив Альбасете до Прімери

Роман Зозуля дублем приніс Альбасете важку перемогу над Кордобою (1:3) та повернув команду в боротьбу за вихід у Прімеру – 2 очки відставання від лідера чемпіонату. Реакція іспанських ЗМІ та вболівальників на гру форварда – у нашому матеріалі.

Альбасете підійшов до матчу з безвиграшною серією та "горів" більшу частину поєдинку проти аутсайдера Сегунди Кордоби. У середині другого тайму "механічний сир" оформив камбек і змінив ситуацію на свою користь, забивши 3 голи за 6 хвилин. Головним героєм зустрічі став Роман Зозуля – в його активі дубль.

Зозуля дублем повернув Альбасете у чемпіонські перегони

Український форвард вийшов у старті Альбасете та підтвердив статус основної ударної сили команди. Зозуля забив обидва м'ячі у своєму коронному стилі – в падінні головою з лінії воротарського майданчика. Обидва рази під "ластівку" Романа асистував Нестор Сусаєта: на 65-й хвилині акуратно скинув головою, а на 71-й – вирізав класну подачу.

Зозуля відзначився ще в першому таймі, коли замкнув простріл на дальній стійці, однак арбітр скасував взяття воріт через сумнівне положення поза грою. Навряд чи це частина "змови" суддів проти нашого нападника, але на стоп-кадрі з офсайдної камери може здатися, що в Альбасете відібрали чистий гол.

Офсайди стали проблемою для Зозулі у вчорашній грі – всі 3 положення поза грою гостей на рахунку українця. До перерви він запам'ятався ще ударом повз ворота з гострого кута та передачею грудьми під постріл вчорашнього іменинника Фебаса.

Роман традиційно багато пропонував себе партнерам і підігрував їм. На полі Кордоби робив це частіше, ніж в середньому по сезону – 22 передачі з точністю 68%. Вступив у 13 єдиноборств і 46% з них виграв, що є непоганим показником для гравця атаки.

Статистичний портал SofaScore визначив Романа Зозулю найкращим гравцем зустрічі на рівні з його асистентом Сусаєтою. Оцінка – 8.4. Найвищий бал для українського форварда в цьому сезоні.

Провідні іспанські ЗМІ також виділили Романа серед учасників матчу. AS тільки екс-нападнику збірної України поставив 3 бали та видав статтю із заголовком "Зозуля нокаутував Кордобу та Курро Торреса".

Популярне видання пише про магічні 6 хвилин з трьома голами Альбасете: "Другий м'яч Зозулі поставив у матчі крапку та об'єднав вболівальників Кордоби на трибунах – вони в унісон вимагали відставки головного тренера Курро Торреса".

"Імператорський Зозуля": журналісти та вболівальники захоплюються українським форвардом, який тягне Альбасете в Прімеру

Marca назвала звіт про матч "Зозуля очолив камбек Альбасете в Кордобі". Журналіст Рафа Фернандес вважає, що рішення арбітра скасувати перше взяття воріт форварда "більш ніж сумнівне", а також відзначає класні гольові передачі Сусаєти, які Роман перетворив у забиті м'ячі.

Вболівальники Альбасете захоплюються вчорашнім перфомансом Зозулі, пишуть у Twitter про любов до нього, називають найкращим українцем в історії та одним із топ-фінішерів дивізіону.

ZOZULIA, TE QUIERO. — sᴘᴍ (@splzmarco) 2 лютого 2019 р.

Shevchenko no existe, Zozulia balón de oro — Alex Romero (@alex_romero_8) 2 лютого 2019 р.

Dos goles de Zozulia. Joder con la extrema derecha. — Pepe (@Lobo41015) 2 лютого 2019 р.

Zozulia es uno de los mejores finalizadores de la categoria, pero es que la pierna derecha (y la izquierda) de Susaeta son puro espectáculo. Qué gozada!! — Julián (@_JulianArribas) 2 лютого 2019 р.

Zozulya es un delantero de Primera. — Toni Cruz (@tonicruzgon) 2 лютого 2019 р.

Кордоба – Альбасете: відео голів Зозулі та огляд матчу можна переглянути на Youtube: