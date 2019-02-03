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Прийма может перейти в Шахтер Солигорск

14:52 65 Читати українською
Прийма может перейти в Шахтер Солигорск
Василий Прийма / ФК Торино

Защитник Зари Василий Прийма близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Беларуси.

Защитник Василий Прийма, которого Заря в декабре перевела в дубль, ведет переговоры по трансферу в белорусский Шахтер, утверждает
Sport Arena.

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Солигорских "горняков" тренирует Сергей Ташуев, который работал с Приймой в донецком Металлурге. В текущем сезоне Василий сыграл в футболке Зари лишь пять матчей.

Напомним, Прийма перешел в луганскую Зарю летом 2017 года. До команды Вернидуба защитник выступал за донецкий Металлург, итальянские Торино и Фрозиноне.

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