Прийма может перейти в Шахтер Солигорск

Защитник Зари Василий Прийма близок к тому, чтобы продолжить карьеру в чемпионате Беларуси.

Защитник Василий Прийма, которого Заря в декабре перевела в дубль, ведет переговоры по трансферу в белорусский Шахтер, утверждает

Sport Arena.

Форвард Зари Рафаэль да Силва перешел в Слован

Солигорских "горняков" тренирует Сергей Ташуев, который работал с Приймой в донецком Металлурге. В текущем сезоне Василий сыграл в футболке Зари лишь пять матчей.

Напомним, Прийма перешел в луганскую Зарю летом 2017 года. До команды Вернидуба защитник выступал за донецкий Металлург, итальянские Торино и Фрозиноне.

"Зозуля нокаутировал Кордобу". Испанские СМИ и фаны восхваляют украинца, который дублем приблизил Альбасете к Примере