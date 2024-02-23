"Я считаю, что пока президенты клубов сами себе не дадут слово, что они не будут... интриговать судей, то все остальное, детектор лжи и т. п. – это условности.

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Потому что собираются и говорят, что мы против того, чтобы покупать судей, а потом выходят и идут договариваться с арбитрами. Это самая большая проблема.

Нужно перед зеркалом стать и сказать: я этого не буду делать. Если каждый президент так сделает, то судьи не смогут ни с кого взять деньги, даже если они захотят", – сказал Геллер в интервью Профутбол Digital.

Напомним, свеженазначенная руководительница Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль анонсировала серьезные изменения в судейском корпусе. В частности, речь идет о введении обязательного прохождения арбитрами исследования с применением полиграфа в соревновательный и внесоревновательный период и системе жеребьевки при назначении арбитров на матчи.

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