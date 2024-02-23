Президент Зари озвучил единственный способ решения проблемы украинского судейства: "Детектор лжи – это условности"
Евгений Геллер убежден, что вопрос со взятками для судей могут решить исключительно владельцы клубов, перестав стимулировать арбитров.
"Я считаю, что пока президенты клубов сами себе не дадут слово, что они не будут... интриговать судей, то все остальное, детектор лжи и т. п. – это условности.
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Потому что собираются и говорят, что мы против того, чтобы покупать судей, а потом выходят и идут договариваться с арбитрами. Это самая большая проблема.
Нужно перед зеркалом стать и сказать: я этого не буду делать. Если каждый президент так сделает, то судьи не смогут ни с кого взять деньги, даже если они захотят", – сказал Геллер в интервью Профутбол Digital.
Напомним, свеженазначенная руководительница Комитета арбитров УАФ Екатерина Монзуль анонсировала серьезные изменения в судейском корпусе. В частности, речь идет о введении обязательного прохождения арбитрами исследования с применением полиграфа в соревновательный и внесоревновательный период и системе жеребьевки при назначении арбитров на матчи.
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