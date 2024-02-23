"Звільнення двох тренерів за сезон? Це мої помилки. Я ні на кого не перекладаю. З Патріком вгадав, з іншими тренерами не вгадав. Вважаю, що Коваль добре провів збори, тож поки що у нас тренер Коваль. І нового я не шукаю. Перехід ван Леувена до Шахтаря? Не хочу це обговорювати, це моє внутрішнє. Але я негативно оцінив це.

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Розлютився на нього? Неважливо. Він для мене не така важлива персона, щоб я на нього сердився. Мені було неприємно та несподівано. Я раніше дізнався, що він домовився з Шахтарем, до того, як дізнався, що він від нас іде.

Не було юридичного механізму, аби його втримати? Ми зараз намагаємося. Ми маємо ще рік, щоб подати на нього до суду. Нині юристи займаються. Якщо буде достатньо аргументів, тоді ми подамо. Щоб це був не звичайний пшик, а якесь серйозне рішення. Якщо це буде рішення, яке нам присудить 20 000 євро, ми не подаватимемо", – розповів Геллер у коментарі ПроФутбол Digital.

Нагадаємо, минулого сезону 53-річний ван Леувен привів Зорю до бронзових медалей УПЛ. У липні 2023 року нідерландець очолив Шахтар, але вже у жовтні був звільнений через невдалі результати.

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