"Подякував своїм футболістам у роздягальні. Мені здається, вони виглядали гідно, гравці намагалися. На жаль, сьогодні я назвав би гру театром одного актора. Думаю, ви розумієте, про кого я говорю. Він зіпсував ті цифри на табло, які там могли бути.

Історичний дубль Ярмоленка після камбеку в Динамо у відеоогляді матчу з Оболонню – 4:2

Думаю, що на табло мали бути нічийні цифри. Можливо, 3:3. Не зараховано два наші голи, намальовані пенальті… Усі всі бачили. Суддівство було одностороннє відверто. Тільки в останні 15 хвилин матчу, коли гру було зроблено, рефері щось почав показувати і в інший бік. А так все було в одну. Невже в Європі так судять? Невже нашому супернику так треба допомагати?

У попередній грі з Колосом була симпатія до нашого суперника, але не настільки помітна. А сьогодні це просто жах. Це ганебне суддівство. Впевнений, що нашим грандам не потрібно так допомагати, якщо вони хочуть, щоби був цікавий чемпіонат. Усі ми хочемо, щоб у Європі українські команди показували гідний результат. Потрібно привчити наших грандів до нормального суддівства, як у Європі.

Не треба засуджувати так звані маленькі команди. Думаю, що у нас мало футболістів, які мають досвід боротьби на рівні Прем'єр-ліги, але хлопці мали гідний вигляд. Матч був із взаємними шансами на успіх", – поділився Слободян в коментарі Sportarena.

Нагадаємо, що Динамо обіграло Оболонь 4:2, а новачок УПЛ догравав поєдинок в меншості. Також арбітр скасував аж 2 голи Оболоні.

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