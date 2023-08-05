"Поблагодарил своих футболистов в раздевалке. Мне кажется, они выглядели достойно, игроки старались. К сожалению, сегодня я назвал бы игру театром одного актера. Думаю, вы понимаете, о ком я говорю. Он испортил те цифры на табло, которые там могли быть.

Исторический дубль Ярмоленко после камбэка в Динамо в видеообзоре матча с Оболонью – 4:2

Думаю, что на табло должны были быть ничейные цифры. Возможно, 3:3. Не засчитаны два наших гола, нарисованные пенальти... Все всё видели. Судейство было одностороннее откровенно. Только в последние 15 минут матча, когда игра была сделана, рефери что-то начал показывать и в другую сторону. А так все было в одну. Неужели в Европе так судят? Неужели нашему сопернику так надо помогать?

В предыдущей игре с Колосом была симпатия к нашему сопернику, но не настолько заметная. А сегодня это просто ужас. Это позорное судейство. Уверен, что нашим грандам не нужно так помогать, если они хотят, чтобы был интересный чемпионат. Все мы хотим, чтобы в Европе украинские команды показывали достойный результат. Нужно приучить наших грандов к нормальному судейству, как в Европе.

Не надо осуждать так называемые маленькие команды. Думаю, что у нас мало футболистов, которые имеют опыт борьбы на уровне Премьер-лиги, но ребята выглядели достойно. Матч был со взаимными шансами на успех", – поделился Слободян в комментарии Sportarena.

Напомним, что Динамо обыграло Оболонь 4:2, а новичок УПЛ доигрывал поединок в меньшинстве. Также арбитр отменил аж 2 гола Оболони.

Динамо перестреляло Оболонь в дерби – исторический Ярмоленко, 6 голов, 2 отмененых, жара VAR, шоу Черненко и Буяльского