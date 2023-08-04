Перше київське дербі у Прем'єр-лізі за 4 роки. Попередники Оболоні лише раз за всі 14 попередніх зустрічей перемагали динамівців. Трапилося це у 2010-му. Сьогоднішній ж матч, як і онлайн-трансляція Оболонь – Динамо на "Футбол 24", стартував о 17:00. У першому турі "пивовари" розійшлися миром з Колосом (0:0), а команда Луческу розгромила Минай (4:1). Дуже в'язкі перші 10 хвилин без моментів. По суті, й без пострілів, адже складно сприймати такими слабкий більше паси, ніж удари, Кабаєва і Шапаренка. Чи тандерболт Черненка, коли снаряд відверто зрізався з ноги.

Оболонь – Динамо: онлайн-трансляція матчу

На 12-й VAR таки підтвердив рішення польових суддів скасувати гол Оболоні. Секунд 120 перевіряли на предмет офсайду, очевидно, в Таранухи, який відкрився ліворуч і перевів на протилежний край штрафного. Далі ж Мединський підправив у сітку удар Черненка. Практично ідентичний епізод завершився взяттям воріт, яке вже зарахували. Це Сидорчук класно розрізав, Ярмоленко передав Буяльському, який у дотик вивів сам на сам Ваната. І знову було дуже тоненько, але в обох епізодах VAR вирішив на користь динамівців. Вибухова десятихвилинка команди Іващенка. Спершу промах після кутового в ідеальній ситуації, коли Дячук прогавив футболіста. Потім кілька добротних дальніх ударів і сейвів Бущана. Особливо ефектною була спроба Черненка.

Кульмінацією тиску суперника став ще один гол імені Буяльського, Ваната і Ярмоли. Віталій класно розвернувся, обігрався у стіночку з Владиславом і пробив повз дальній кут. Однак у момент удару Мороз дуже грубо врізав по ногі Буяльському. Ярмоленко реалізував пенальті, забивши свій 100 гол в УПЛ. Мединський пробивав головою після націленої подачі Прокопенка - вище. Відзначаємо і Тарануху, надзвичайно активно та навіть цілеспрямовано тисне лівий фланг Оболоні на зону Тимчика і Дячука.

Пару разів "пивовари" претендували на пенальті. Утім, підозру на руку Дубінчака та силовий прийом Кабаєва судді не визнали за порушення. Вбивчі моменти і в Динамо. Ярмоленко під кутом вивів Ваната на побачення з голкіпером, Федорівський скоротив кут обстрілу і потягнув. Ярмоленко дивом двічі поспіль не влучив у порожні ворота. Тепер уже відзначаємо всюдисущого Черненка за виніс із стрічки. Ярмоленко здалеку поцілив у стійку, а Обоонь таки розмочила рахунок. Черненко пробив зі штрафного, Мороз намагався підправити. Юрій Іванов спершу знову скасував через офсайд, але VAR виправив.

І знову закидання на лівий фланг, цього разу Прокопенко ідеально подав на Тарануху, який з рикошетом від Сироти пробив зовсім близько до поперечини. На останніх секундах 5 доданої хвилини Київ знову розіграв блискучу комбінацію. Сирота почав атаку, Шапаренко протягнув і віддав ліворуч. Дубінчак вирізав у саме серце штрафного, де Ванат розкішно відтягнув на себе захисника, щоб Буяльський розстріляв голкіпера. Цілих 17 ударів за перші 45 хвилин, причому в Оболоні на 1 більше, але за влучаннями у площину 3:4.

Назар Волошин замінив Владислава Кабаєва у перерві та відразу ж створив момент, покотивши на Дубінчака. Останній несподівано пробив з гострого кута, воротар на місці. Черненко подав ще один гольовий штрафний. Цього разу з правого флангу, на голову Морозу. Динамо знову наростило темп. Сидорчук бахнув у стійку, Ярмоленко добивав - зовсім близько було до 2:4. Капітан Динамо зірвав атаку, це жовта без питань. Однак у першій половині Сидорчука суддя пробачив, а могла бути вже друга поспіль червона у команди Луческу.

Ярмоленко закидає у штрафний, Буяльський не менш ефектно переводить лівіше, Волошин завадив пробити своєму ж партнерові, а який же шанс був у Шапаренка. Черненко закинув за спини з центральної зони, Тарануха прошив Бущана, але тут вже чіткіший офсайд - 2 голи Оболоні сьогодні скасовано! Серія замін в обох команд. На останні хвилин 30 шанс отримують Бражко і Шепелєв, які дають змогу відпочити Сидорчуку та Шапаренку.

Прокопенко видав розкішну діагональ через пів поля на Грушу. Джокер Оболоні спробував заробити пенальті, але Бражко не купився на цей фінт - вийшла тільки перша жовта за симуляцію. Друге попередження, а з ним і вилучення теж прийшло в боротьбі двох свіжих гравців. Груша в'їхав у ногу Бражка, награв рівно 10 хвилин. А ось Ванат грамотно підставився під Лук'янчука. Ярмоленко дуже впевнено реалізував і 2 пенальті. Черненко метрів з 30 потужно виконав штрафний, Бущан уже не вперше дуже не впевнено парирував перед собою, на добивання "пивовари" не встигли.

Волошин двічі поспіль грубо врізав по ногах Мединському. Той завівся і відштовхнув динамівця, суддя розрядив напругу "гірчичниками". Ще один стандарт, і знову голкіпер Динамо діє, наче волейболіст. Напрочуд нервовий матч Бущана. Шепелєв проникною передачею знаходить Буяльського, а той видає божественний пас-розворот. Волошин цілив у правий кут, але Федорівський якимсь дивом викинув рукавичку і потягнув. Останній удар все ж за господарями. Краснопір прострілив, Лук'янчук під тиском Тимчика не замкнув у ворота.