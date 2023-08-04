Оболонь у київському дербі вийшла вперед вже на 10-й хвилині матчу, але арбітр зафіксував офсайд і гол не зарахували. В середині тайму забило Динамо – Ванат вийшов сам на сам після ефектного пасу п'ятою від Буяльського. Згодом Мороз зачепив Віталя у штрафному і Ярмоленко з пенальті забив свій 100-й гол в УПЛ.

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Згодом Андрій дивом не подвоїв – суперник у падінні встиг винести м'яч з лінії воріт. За хвилину до перерви Черненко один гол відквитав (помилки припустився Бущан, який не зреагував на прямий удар зі штрафного), однак на перерву команди все одно пішли з різницею у два голи – Буяльський був першим на перехопленні.

Після відпочинку Карась знову скоротив відставання до мінімуму, однак ще один вдало реалізований одинадцятиметровий від Ярмоленка поставив крапку у матчі.

Динамо перестріляло Оболонь в дербі – історичний Ярмоленко, 6 голів, 2 скасовані, спека VAR, шоу Черненка і Буяльського