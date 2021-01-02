"Ми постійно на зв’язку із тренерським штабом і обговорюємо це питання. Нам потрібне підсилення на декілька позицій. Ми підписали Артема Мілевського – це дуже хороший і досвідчений футболіст. Мати в рядах такого гравця, який виступав на такому рівні – для нашого колективу це принесе користь.

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А загалом є велике бажання, щоб в нашому клубі грали виключно наші вихованці, для яких Минай – не просто назва клубу, а щось більше. Звісно, до цього часу ще дуже далеко, але я щиро сподіваюся, що це колись буде можливим", – наводить слова Пересоляка офіційний сайт Миная.

Нагадаємо, що Артем Мілевський підписав контракт із Минаєм на 1,5 роки. Першого зимового новачка закарпатців раніше сватали до Руха.

"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко