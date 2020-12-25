"Мілевський буде мучитися, як і весь Минай": Леоненко намалював сумні перспективи екс-форварду збірної України
20:26 - Читать на русском
Колишній нападник Динамо, а нині експерт каналів "Футбол" Віктор Леоненко прокоментував перехід Артема Мілевського у закарпатську команду.
"Це його особисте рішення і коментувати немає сенсу. А щодо гри – буде мучитися, як і весь Минай.
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Як і багато команд УПЛ. Сподіваюся помилитися", – написав Леоненко на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.
Нагадаємо, Мілевський підписав контракт із Минаєм у четвер. Перший зимовий новачок закарпатців зароблятиме орієнтовно 100 тисяч гривень на місяць.
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