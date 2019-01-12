"Найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві". Артем Мілевський у словах Блохіна, Реброва, Суркіса і Ко

"Футбол 24" переглянув десятки інтерв’ю і коментарів, щоб відібрати найкращі цитати, які характеризують суперечливу кар’єру екс-форварда київського Динамо і збірної України.

Андрій Воронін: Пам'ятаю, під'їхав до нас на чемпіонат світу піжончик з молодіжки, але я його взяв під крило, відразу все популярно пояснив, й Міля добре поводився щодо старожилів команди... Я тоді під час серії пенальті зі Швейцарією, зізнаюся, був у шоці! Це ж треба так вдарити в такий момент. Зайшли в роздягальню після гри, і я Артему відразу сказав: "Якщо б не забив, а ми програли – ти б живим звідси не вийшов". Холоднокровність, звичайно, у нього була на рівні.

Віктор Леоненко: Ігор Суркіс сам мені казав, що він Мілевського штрафував декілька разів, але це не допомагало. Якщо людина тупа і бухає, то нехай платить штрафи. Але його розміри мають відповідати зарплаті. Яка місячна зарплата – такий штраф!

Ігор Суркіс: За Мілевським стежили. А як він хотів? Отримувати шалені гроші і при цьому пити та гуляти? Якби команда все вигравала – в Лізі Європи, в Лізі чемпіонів, то нехай п'є і гуляє, але при цьому забиває.

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Олег Базилевич: Форвард за визначенням – це гравець, який йде вперед. Мілевський натомість чекає м'яча і сподівається на картинні падіння.

Тіберіу Гіоане: Пригадую, скільки Тьома, як форвард, отримував по ногах. Але був міцним і вмів тримати удар.

Семен Альтман: Я, між іншим, взагалі високої думки про Артема – і як про футболіста, і як про людину. Я не беру до уваги те, що про нього пишуть. Я з ним працював, я за ним спостерігав. Мілевський – спортсмен аж до самих кісток. Він на кожному тренуванні хотів бути першим, ніколи не втікав від труднощів. Ну і, звичайно, був досить обдарованим. Навіть недостатньо розвинені швидкісні якості не впливали на його гру. Він компенсував це іншими перевагами.

Ігор Суркіс: Мілевський – самозакоханий хлопець з характером. Його так просто не "нахилиш". Скажу вам відверто, я його розумію. Я його попереджав, розмовляв із ним, лаявся, штрафував.

Олег Блохін: Замість того, щоб готуватися – він їде відпочивати, а потім у Twitter викладає, де він з друзями гуляє, де він п'є. Він повинен вибачитися. Якщо він вже розуміє, що його прибирають з команди, що у нього закінчується контракт, то зупинитися потрібно, взятися за голову, прийти і сказати: "Володимирович, вибачте, все". Але він продовжує, це ж неможливо. Він не з'явився на тренування. У нас тренування о 12:00, а він прийшов о 15:00 п'яний. І нічого не каже, мовчить.

Сергій Журавльов: Позиція форварда залишається для Динамо проблемною відтоді, як пішов Мілевський. Скільки б на Артема не гнали, не писали, але кращого, ніж він, нападника за останні років десять в Києві не було.

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ЯрмаК: Артем Мілевський споїв ціле поколіня Динамо. Тьома – гарна людина, відверта, щедра. Але його рок-н-рольний стиль життя згубно вплинув на молоде покоління київського Динамо.

Мілош Нінковіч: Одного разу ми з Мілевським пробули на дискотеці до сьомої ранку. У Сербії в такий час зазвичай йдуть спати або снідати, але Артем сказав: "Тепер ходімо шукати клуб, який буде працювати до восьмої". Проте всі заклади в такий час були зачинені. Я думав, що на цьому наші пригоди закінчаться, але ні. Мілевський знайшов клуб, який починав працювати о дев'ятій і запропонував почекати відкриття. Це здається неймовірним, але в підсумку ми протусувались там десь до полудня. Потім ми повернулися на базу, щоб поспати перед тренуванням, яке було призначене на п'яту вечора. Як ви вже здогадалися, в той день ми не тренувалися.

Михайло Кополовець: Я поважаю Мілевського. Так, він протринькав свої гроші, талант, але це фігура у футболі. Він ярко жив, сидів у барі в хлам, з чотирма дівчатами на колінах, бив свої Ferrari на кожному куті. Ясна справа, що до нього завжди буде багато уваги.

Олександр Панков: Секс-скандали з Мілевським? Ховається добре. Він знає правила. З неповнолітніми він не спілкується. Взагалі, Артему подобаються дівчата, яким 28-29 років. Це його концепція. Він любить сформованих особистостей. Атрем не уявляє себе з дівчиною 20 або 22 років, як він каже. Йому цікаві дівчата з почуттям гумору, які вміють вести діалог, а не тільки красиво виглядати. Тому він любить старших дівчат, що цілком природно.

Володимир Боришкевич: Якщо слухати лише журналістів – про Мілевського може скластися не зовсім правильне враження. Насправді Артем – дуже хороший футболіст і прекрасна людина. Ми не були приятелями, але періодично перетиналися у тренажерному залі. Абсолютно нормальний хлопець.

Юрій Дудь: Інтерес до Мілевського згас. Зараз мені було б цікаво поговорити з ним хіба що в тому режимі, в якому абсолютно відірваний журнал Rolling Stones колись розмовляв зі своїми героями – бухаючи і не вимикаючи при цьому диктофон. Перша глава – після 100 грамів, друга – після 300 грамів і далі залежно від можливостей учасників розмови.

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Віктор Леоненко: Артем – хороший хлопець, не підлий, а це вже багато означає. Його, на мою думку, зіпсували друзі, оточення. Алієв? Ні, не він. Там вистачало інших людей, з якими він тусувався. В юності Мілевському потрібно було ще багато чому вчитися, але він пішов іншим шляхом. А зараз його агент пише, що Артема, як і Коноплянку, півсвіту хоче бачити у себе в команді, а на ділі – Тосно та брестське Динамо.

Олександр Алієв: На даний момент ні я, ні Тьома Мілевський не розкрилися до кінця. Це все наші гулянки і дискотеки! Потрібно було в той час бути розумнішими.

Юрій Сьомін: Як сказав колись Генріх IV, "найкращі роки свого життя я провів у розпусті і пияцтві. Власне, саме тому вони і найкращі". Приблизно так вийшло в Алієва з Мілевським.

Сергій Ребров: Мілевський на футбольному полі завжди був професіоналом і віддавав себе цілком. Просто життю поза футбольним полем, напевно, він віддавав більше.

Дмитро Джулай: Мілевський – це футболіст, в якого такий талант, що він і в напівтверезому стані може грати краще від багатьох. Але якщо футболіст хоче досягти певних вершин у грі, одного таланту замало. Це банальна річ, але так було у кожному поколінні, так ще буде, мабуть. Обов’язково знайдуться нові гаскойни і нові мілевські. Те, що людина не використала весь свій футбольний дар – це очевидно.

ЯрмаК: На досвіді Мілевського можна повчитися: що потрібно робити, а чого не варто. Як гарно розпочати кар'єру, а закінчувати у незрозумілому клубі.

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"Чи прийняв би пропозицію "Шахтаря"? Ніколи". Артем Мілевський у цитатах