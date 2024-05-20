"Для команди це була дуже важлива гра, адже ми хочемо потрапити в єврокубки, і кожен з нас серйозно готувався до матчу з Чорноморцем. Рух зіграв якісний поєдинок та здобув необхідну перемогу. Тепер команда готуватиметься до важкого матчу з Динамо – ми сконцентровані на своїй грі та хочемо здобути позитивний результат.

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Гра з Чорноморцем? Ми знали, що нам протистоятиме сильний суперник і одесити створили кілька небезпечних моментів. Та Рух був гострішим в атаці, відкрив рахунок у матчі. Згодом команда могла подвоїти перевагу, адже створили достатньо моментів, а також не забили пенальті. Загалом ми контролювали гру, Рух добре пресингував суперника і завдяки цьому нам вдалося забити другий гол. Після цього ми впевнено довели справу до логічного кінця", – поділився Таллес у коментарі офіційному сайту Руха.

Відзначимо, що "жовто-чорні" мають в активі 49 очок (стільки ж і у СК Дніпро-1), а Полісся поступається двома пунктами. Завершальний матч туру Рух проведе з Динамо, яке гарантувало собі друге місце.

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