"Мы постоянно на связи с тренерским штабом и обсуждаем этот вопрос. Нам нужно усиление на несколько позиций. Мы подписали Артема Милевского – это очень хороший и опытный футболист. Иметь в рядах такого игрока, который выступал на таком уровне – для нашего коллектива это принесет пользу.

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В целом есть большое желание, чтобы в нашем клубе играли исключительно наши воспитанники, для которых Минай – не просто название клуба, а нечто большее. Конечно, до этих времен еще очень далеко, но я искренне надеюсь, что это когда-нибудь будет возможным", – приводит слова Пересоляк официальный сайт Миная.

Напомним, что Артем Милевский подписал контракт с Минаем на 1,5 года. Первого зимнего новичка закарпатцев ранее сватали в Рух.

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