"Моя дружина народилася в Україні, у жилах мого сина тече українська кров, частина нашої родини досі в Україні, багато моїх працівників українці і всі вони чудові люди. Бачачи страждання на їхніх обличчях і страх за свою країну, я розумію, що не можу стояти на місці і вдавати, що нічого не сталося.

У той момент, коли Путін вирішив вторгнутися до України, він оголосив війну не лише Україні, а й усім цінностям, за які виступає Європа. Свобода, Незалежність, але насамперед Мир.

"Нема чого з бандитами грати", – Польща відмовилась виходити на поле з Росією у відборі до ЧС-2022

26 березня ми повинні були зіграти проти Росії у матчі плей-офф ЧС-2022 у Катарі. І хоча моє серце розривається, коли я це пишу, совість не дає мені грати. Представляти свою країну – найбільша честь у кар'єрі футболіста, але це все ж таки вибір. Я відмовляюся грати проти гравців, які представляють цінності та принципи Росії! Я відмовляюся стояти на полі у кольорах своєї країни та слухати гімн Росії! Я відмовляюся брати участь у спортивних змаганнях, навіть якщо вони узаконюють дії російського уряду.

Я знаю, що мій вплив може бути лише символічним, але я закликаю ФІФА та УЄФА вжити заходів та притягти Росію до відповідальності за їхні дії", – написав Щенсни в Instagram.

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