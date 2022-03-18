"Бомбы падают на твой дом. Твои соседи и друзья умирают. Вы прощаетесь с мужем, потому что он остается защищать город, где вы прожили тридцать лет. Вы собираете троих детей и самые необходимые вещи в несколько чемоданов в машину. Собака должна остаться, ее забрать нельзя.

Вы едете несколько десятков часов в страхе и неуверенности. Ты не знаешь, вернешься ли еще когда-нибудь. Увидят ли дети снова отца и собаку? Ты не знаешь, где будешь спать завтра. За тысячу километров вы останавливаетесь в незнакомом городе. Вы попали в спортзал. Сотни кроватей и людей, три ванных комнаты.

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День за днем ​​проходит – они все одинаковые. Страх и неуверенность остаются. Ты хочешь, чтобы твои дети об этом забыли хотя бы на время. В субботу местная команда играет матч, а дети любят футбол. Видишь, что клуб предлагает бесплатные билеты. Ты радуешься, потому что в твоем кошельке всего несколько купюр.

Проверяешь подробности в посте профиля клуба, а затем смотришь комментарии под ним. Возможно, компьютер что-то неправильно перевел? Но, наверное, нет, потому что второй, третий и десятый комментарии похожи. Читаешь, что ты здесь на отдыхе по системе "все включено", что местные болельщики не хотят видеть тебя на своей трибуне. Дальше ты не читаешь эти комментарии. Говоришь детям, что завтра вечером вы останетесь в зале с сотней кроватей и тремя ванными комнатами. В вашем отеле для отдыха "все включено".

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Польские болельщики, считающие, что заслужили бесплатный билет – просьба указать свои данные в комментариях под постом. Мы подготовили специальный пакет билетов на один из матчей. Мы подарим их вам в компанию подростков-украинцев, которые уже несколько дней тренируются в нашем клубе и с удовольствием расскажут, как они провели последние недели", – говорится в публикации пресс-службы Арки.

Украинцы обязаны выразить огромное уважение к клубу, который в непростое время поддержал наш народ и пытается призвать земляков к человечности и сочувствию.

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