"Ситуація в Україні, як і в Києві дуже важка. Скажу більше – така, в яку ніхто не вірив! Помирає чимало мирного населення, які ні в чому не винні, а тим паче діти!

Український футболіст і його мати загинули від куль окупантів під час евакуації на Київщині

Скільки сімей залишилося без даху над головою, бо окупанти стріляють по звичайних житлових будинках. Скільки "розірваних сімей", таких як і моя, бо потрібно рятувати жінок і дітей та виїжджати в евакуацію. Це просто жах… Яке до біса спасіння, про що мова… Ці орки хочуть нас врятувати від мирного життя на нашій рідній Україні, яке було мирним до приходу цих "русских-убійц".

Так і в нашу Атлетівську родину прийшла біда "от освободителей". Дмитро Євдоченко, який займався у Атлеті із самого початку набору команди, з шести років і до того злощасного дня. Його сім’я виїжджала по "коридору" зі сторони Чернігова, але їхню машину розстріляли! Маму та його тітку відразу вбили, а його, як і його бабусю, поранили в голову – потім в лікарні він помер… Бабусі зроблена операція ампутування обох рук", – сказав Зборовський в коментарі FanDay.

Росія напала на Україну: легіонери Динамо знаходять нові клуби, покупець Челсі, скандальна позиція Луческу (LIVE)