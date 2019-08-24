Динамо – Олімпік: Циганков забив голасо і дивне вилучення у дебютному матчі Михайличенка

Динамо приймає Олімпік у дебютній грі під керівництвом нового тренера Михайличенка. Рахунок і звіт матчу УПЛ 2019/20 читайте в цій новині на "Футбол 24".

Матч, як і онлайн-трансляція Динамо – Олімпік на "Футбол 24", стартував о 19:30. Це перший поєдинок для Олексія Михайличенка, який повертається до ролі головного тренера киян 15 років потому через звільнення Хацкевича, що провалився в ЛЧ. Господарі за втраченими очками посідали до звітної гри 2-е місце, але без врахування перенесеного матчу з Маріуполем йшли на 5-й сходинці. Олімпік же – єдина команда без очок на старті УПЛ. При Жуліо Сезарі донеччани програли усі 4 матчі з загальною різницею 2:8.

Динамо – Олімпік: онлайн-трансляція матчу – Михайличенко дебютує

Олімпік програв динамівцям останні 4 матчі. Загалом же київський клуб поступився донецькому лише 1 раз за 14 очних зустрічей. На полі Динамо олімпійці вирвали лише одну нічию, а кияни забивали їм бодай гол уже 11 матчів поспіль. Додамо, що Михайличенко проводить сьогодні свій ювілений 70-й поєдинок у чемпіонатах України. Новий-старий тренер і в Олімпіка. Тимчасово виконує обов'язки Ігор Климовський.

Воротар Олімпіка вже на 3-й хвилині ледь не пропустив шалений автогол. Слава Богу для донеччан, що Гришко відпасував назад досить слабко і м'яч просто не встиг докотитися до лінії воріт після того, як Бетім пропустив його під своєю ногою. Перший удар динамівці завдали лише на 13-й. Жерсон замкнув подачу Кендзьори, але вдарив не дуже прицільно. Що цікаво, Олімпік навіть краще тримав м'яч у перші хвилин 15. Вербіч сам заробив штрафний, сам пробив над поперечиною. Кендзьорі викотили під удар. Знову тільки здалеку, знову вище.

Динамівці дуже сумно виглядали в першому після звільнення Хацкевича таймі. Лише 5 ударів, жодного у площину воріт, і практично все з-за меж штрафного. Індивідуальних зусиль Вербіча та Циганкова мало. Короткі комбінації не проходять, з дальніми передачами теж біда. Добре хоч, що нічого не дозволили створити Олімпіку біля своїх воріт. Однак і цей плюс зник на 52-й. Миколенко невдало вибив м'яч, гості підхопили і стрімко розкатали гольову атаку справа наліво. Тейшейра зробив усе вчасно, а Політило прошив Бойка ударо у дальній кут. Йшла 60-а хвилина, а в рахунок за влучними ударами був 0:1 на користь Олімпіка.

Шокуючі цифри дещо змінили Бурда та Циганков. Знову 2 дальні удари, але цього разу значно ефективніше. Спочатку Микита пробив з-за меж штрафного, однак навіть рикошет від захисника не змусив капітуювати воротаря донеччан. А згодом Циганков у своєму стилі пробив метрів з 25, обігравшись з Шепелєвим. Це було красиво, хоч і дещо відчайдушно – 1:1. На 69-й доволі дивну червону картку показав Романов капітану Олімпіка. Гришко зіграв з високо піднятою ногою, але мяч зачепив. Суддя був настільки вражений криком Вербіча, що вилучив центрбека гостей. Можна було й жовтою обійтися.