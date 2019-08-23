"Жуліо Сезар не попрощався з Олімпіком", – капітан донецької команди

Капітан донецького Олімпіка Дмитро Гришко розповів про відхід Жуліо Сезара.

"Жуліо Сезара не було дійсно, він не приїхав попрощатись з командою. Ми написали в групу слова підтримки і подяки, але він вважав за потрібне зробити так.

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Не скажу, що з ним працювалося дискомфортно, але як вийшло – так вийшло. Якби я знав причини, то їх, напевно, і не було б. Було б все по-іншому", – сказав Гришко телеканалу "Футбол 1".

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Нагадаємо, після 4 турів УПЛ Олімпік не має в активі жодного пункту та посідає останню сходинку у турнірній таблиці. Команду покинув головний тренер Жуліо Сезар. Тимчасово виконувачем обов'язків наставника став Ігор Климовський.