Грав за Реал проти Динамо, був одноклубником Шевченка та виграв ЛЧ: що відомо про Жуліо Сезара – нового тренера Олімпіка

"Футбол 24" розповідає про Жуліо Сезара – без п'яти хвилин наставника Олімпіка, який може похвалитись неординарною для українського футболу біографією.

Олімпік отримає нового головного тренера. Замість Ігоря Климовського, під керівництвом якого команда завершувала сезон 2018/19, новим керманичем Олімпіка стане Жуліо Сезар Сантос Корреа. 40-річний бразилець протягом кар'єри змінив чимало клубів, серед яких можна виділити Реал та Мілан – жоден тренер, який працює в Україні, не може похвалитись подібною біографією.

Хоч контракт з тренером ще не підписаний, проте президент Олімпіка Владислав Гельзін підтвердив, що сторони близькі до домовленості, залишилось узгодити лише деякі несуттєві деталі. Сам бразильський фахівець вже провів кілька тренувань з командою. Тому, вочевидь, офіційне представлення Жуліо Сезара – справа найближчого часу.

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Жуліо Сезар народився 18 листопада 1978 року в Сан-Луїсі (Бразилія). Його професіональна кар'єра була дещо нетиповою, як для бразильця, адже він не виступав за жоден місцевий клуб. У 15-річному віці першою командою Сезара, який виступав на позиції захисника, стала молодіжка мексиканської Америки, після чого юний центрбек перейшов у Марафон з Гондурасу. Взагалі зміна клубу для Жуліо Сезара була звичною справою – за 18 років активних виступів він встиг пограти за півтора десятка команд.

Відігравши 17 матчів за Марафон, в 1996 році перейшов у іспанський Вальядолід, за який виступав найдовше у своїй кар'єрі, затримавшись у команді аж до літа 1999-го. У дебютному сезоні провів 25 матчів у Ла Лізі та допоміг команді фінішувати на доволі високій 7-й позиції в чемпіонаті. Своїми виступами Жуліо Сезар привернув увагу багатьох клубів та у 1999 році опинився у Реалі. Цікаво, що Сезар міг перейти і в Барселону – тодішній наставник "блаугранас" Луї ван Гал хотів запросити молодого бразильця у свою команду.

За "бланкос" бразилець відіграв лише один сезон 1999/2000, проте став переможцем Ліги чемпіонів – у фіналі Реал розгромив Валенсію та завоював свій 8-й Кубок чемпіонів. Сам Жуліо не потрапив у заявку на той поєдинок.

Проте є інший цікавий факт – 25 листопада 1999 року в рамках другого групового турніру ЛЧ Жуліо Сезар провів всі 90 хвилин у матчі Динамо – Реал на НСК Олімпійський. Той поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь підопічних Вісенте дель Боске, а бразильський захисник отримав жовту картку вже на 9-й хвилині гри. До слова, голи у тому матчі забивали Фернандо Мор'єнтес та Рауль, а у складі киян відзначився Сергій Ребров. За підсумками того групового турніру Динамо та Реал набрали по 10 очок, проте далі пройшли мадридці завдяки кращим показникам в особистих зустрічах.

У футболці "вершкових" бразилець провів 21 поєдинок (з 20 – у старті), граючи у центрі захисту в парі з Фернандо Єрро або Іваном Кампо. У жовтні 2000 року на правах оренди перейшов у Мілан, ставши одноклубником Андрія Шевченка. Втім, на відміну від українця, бразилець не зумів стати своїм у столиці моди. У складі "россонері" відіграв лише 5 матчів, відверто не вразив та повернувся до Іспанії вже через 2 місяці після переходу.

Одразу ж була чергова оренда – цього разу в Реал Сосьєдад, після чого влітку 2001 року Жуліо Сезар на правах вільного агента перебрався у Бенфіку. Далі розпочалися справжні гойдалки: Аустрія, повернення у Вальядолід, Болтон, Тігрес, Олімпіакос, Динамо Бухарест, Газіантепспор – і все це за 7 років! Що ж, вочевидь, агенти Жуліо Сезара добряче заробили на своєму клієнтові. Останнім європейським клубом бразильця став португальський Марітіму, після чого захисник встиг пограти ще й за Канзас та Торонто. Жуліо Сезар завершив кар'єру гравця у 2014 році – на той момент йому було 36. Може похвалитись чималою кількістю трофеїв – Кубок Ліги чемпіонів, чемпіонство та Кубок Австрії, дворазовий чемпіон Греції та чемпіон Мексики.

У своїй кар'єрі найбільше матчів Жуліо Сезар відіграв у Прімері – 125, згідно даних Transfermarkt. Забив 6 голів та віддав 2 гольові передачі. Також в активі бразильця 21 поєдинок та 2 голи у Лізі чемпіонів, ще 6 матчів – у Кубку УЄФА. В АПЛ новоспечений наставник Олімпіка провів 5 поєдинків у складі Болтона, в Італії – 5 матчів за Мілан. Найвища трансферна вартість Жуліо Сезара – 4 млн євро (у жовтні 2004 року).

Після завершення кар'єри брав активну участь у заходах, організованих Реалом, в тому числі неодноразово грав у різноманітних благодійних поєдинках. Також з березня 2018 року працював послом благодійного фонду Реала в Бразилії – подібну місію виконує і чинний гравець мадридців Марсело. Отримав в Іспанії тренерську ліцензію УЄФА категорії PRO – тому негативний досвід Жилмара у Львові йому не загрожує.

Тренерський досвід у Жуліо Сезара відверто незначний – у січні 2019 року бразилець очолив іспанський Крісто Атлетіко, який грає у Терсері (сезон 2018/19 команда завершила на 7-й позиції своєї групи без жодних шансів на підвищення у класі). Як заявив сам бразилець, його гасло: "Без жертв немає перемоги".

В Іспанії очікували, що майбутнім місцем роботи Жуліо Сезар стане молодіжна команда Вальядоліда. Що ж, вочевидь, Олімпік зумів перехопити бразильського тренера, який обіцяє привести щось новеньке в український футбол. За роботою цього бразильця в УПЛ однозначно варто поспостерігати.

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