toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ТРАНСФЕРИ ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ДИНАМО

Грав за Реал проти Динамо, був одноклубником Шевченка та виграв ЛЧ: що відомо про Жуліо Сезара – нового тренера Олімпіка

14:35 3716 Читать на русском
Грав за Реал проти Динамо, був одноклубником Шевченка та виграв ЛЧ: що відомо про Жуліо Сезара – нового тренера Олімпіка
Жуліо Сезар (справа) грав за Реал / El Espanol
Юрій Яковлєв Юрій Яковлєв

"Футбол 24" розповідає про Жуліо Сезара – без п'яти хвилин наставника Олімпіка, який може похвалитись неординарною для українського футболу біографією.

Олімпік отримає нового головного тренера. Замість Ігоря Климовського, під керівництвом якого команда завершувала сезон 2018/19, новим керманичем Олімпіка стане Жуліо Сезар Сантос Корреа. 40-річний бразилець протягом кар'єри змінив чимало клубів, серед яких можна виділити Реал та Мілан – жоден тренер, який працює в Україні, не може похвалитись подібною біографією.

Хоч контракт з тренером ще не підписаний, проте президент Олімпіка Владислав Гельзін підтвердив, що сторони близькі до домовленості, залишилось узгодити лише деякі несуттєві деталі. Сам бразильський фахівець вже провів кілька тренувань з командою. Тому, вочевидь, офіційне представлення Жуліо Сезара – справа найближчого часу.

"Перемога над Динамо – видатний успіх Карпат". Як живе Жозе Мораіш – він феєрить у Кореї і готовий повернутися в Україну

Жуліо Сезар народився 18 листопада 1978 року в Сан-Луїсі (Бразилія). Його професіональна кар'єра була дещо нетиповою, як для бразильця, адже він не виступав за жоден місцевий клуб. У 15-річному віці першою командою Сезара, який виступав на позиції захисника, стала молодіжка мексиканської Америки, після чого юний центрбек перейшов у Марафон з Гондурасу. Взагалі зміна клубу для Жуліо Сезара була звичною справою – за 18 років активних виступів він встиг пограти за півтора десятка команд.

Відігравши 17 матчів за Марафон, в 1996 році перейшов у іспанський Вальядолід, за який виступав найдовше у своїй кар'єрі, затримавшись у команді аж до літа 1999-го. У дебютному сезоні провів 25 матчів у Ла Лізі та допоміг команді фінішувати на доволі високій 7-й позиції в чемпіонаті. Своїми виступами Жуліо Сезар привернув увагу багатьох клубів та у 1999 році опинився у Реалі. Цікаво, що Сезар міг перейти і в Барселону – тодішній наставник "блаугранас" Луї ван Гал хотів запросити молодого бразильця у свою команду.

За "бланкос" бразилець відіграв лише один сезон 1999/2000, проте став переможцем Ліги чемпіонів – у фіналі Реал розгромив Валенсію та завоював свій 8-й Кубок чемпіонів. Сам Жуліо не потрапив у заявку на той поєдинок.

Проте є інший цікавий факт – 25 листопада 1999 року в рамках другого групового турніру ЛЧ Жуліо Сезар провів всі 90 хвилин у матчі Динамо – Реал на НСК Олімпійський. Той поєдинок завершився з рахунком 2:1 на користь підопічних Вісенте дель Боске, а бразильський захисник отримав жовту картку вже на 9-й хвилині гри. До слова, голи у тому матчі забивали Фернандо Мор'єнтес та Рауль, а у складі киян відзначився Сергій Ребров. За підсумками того групового турніру Динамо та Реал набрали по 10 очок, проте далі пройшли мадридці завдяки кращим показникам в особистих зустрічах.

У футболці "вершкових" бразилець провів 21 поєдинок (з 20 – у старті), граючи у центрі захисту в парі з Фернандо Єрро або Іваном Кампо. У жовтні 2000 року на правах оренди перейшов у Мілан, ставши одноклубником Андрія Шевченка. Втім, на відміну від українця, бразилець не зумів стати своїм у столиці моди. У складі "россонері" відіграв лише 5 матчів, відверто не вразив та повернувся до Іспанії вже через 2 місяці після переходу.

Одразу ж була чергова оренда – цього разу в Реал Сосьєдад, після чого влітку 2001 року Жуліо Сезар на правах вільного агента перебрався у Бенфіку. Далі розпочалися справжні гойдалки: Аустрія, повернення у Вальядолід, Болтон, Тігрес, Олімпіакос, Динамо Бухарест, Газіантепспор – і все це за 7 років! Що ж, вочевидь, агенти Жуліо Сезара добряче заробили на своєму клієнтові. Останнім європейським клубом бразильця став португальський Марітіму, після чого захисник встиг пограти ще й за Канзас та Торонто. Жуліо Сезар завершив кар'єру гравця у 2014 році – на той момент йому було 36. Може похвалитись чималою кількістю трофеїв – Кубок Ліги чемпіонів, чемпіонство та Кубок Австрії, дворазовий чемпіон Греції та чемпіон Мексики.

У своїй кар'єрі найбільше матчів Жуліо Сезар відіграв у Прімері – 125, згідно даних Transfermarkt. Забив 6 голів та віддав 2 гольові передачі. Також в активі бразильця 21 поєдинок та 2 голи у Лізі чемпіонів, ще 6 матчів – у Кубку УЄФА. В АПЛ новоспечений наставник Олімпіка провів 5 поєдинків у складі Болтона, в Італії – 5 матчів за Мілан. Найвища трансферна вартість Жуліо Сезара – 4 млн євро (у жовтні 2004 року).

Після завершення кар'єри брав активну участь у заходах, організованих Реалом, в тому числі неодноразово грав у різноманітних благодійних поєдинках. Також з березня 2018 року працював послом благодійного фонду Реала в Бразилії – подібну місію виконує і чинний гравець мадридців Марсело. Отримав в Іспанії тренерську ліцензію УЄФА категорії PRO – тому негативний досвід Жилмара у Львові йому не загрожує.

Тренерський досвід у Жуліо Сезара відверто незначний – у січні 2019 року бразилець очолив іспанський Крісто Атлетіко, який грає у Терсері (сезон 2018/19 команда завершила на 7-й позиції своєї групи без жодних шансів на підвищення у класі). Як заявив сам бразилець, його гасло: "Без жертв немає перемоги".

В Іспанії очікували, що майбутнім місцем роботи Жуліо Сезар стане молодіжна команда Вальядоліда. Що ж, вочевидь, Олімпік зумів перехопити бразильського тренера, який обіцяє привести щось новеньке в український футбол. За роботою цього бразильця в УПЛ однозначно варто поспостерігати.

"Тиждень тому розмовляв із батьком Неймара". Хто такий Жилмар – інтерв’ю першого темношкірого тренера в історії УПЛ

blog_ava
Від Заварова до Шахова: всі українці, які потрапляли у клуби Серії А
12:00
4456
Теги
Головне Динамо Динамо Олімпік Олімпік Трансфери Статті Трансфери Реал Мадрид Трансфери чемпіонату України Юрій Яковлєв Жуліо Сезар Жуліо Сезар Мілан Мілан Реал Мадрид Реал Мадрид Вальядолід Вальядолід Ретро
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
66
дн
:
2
год
:
32
хв
Вірменія
19:00
Італія
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук