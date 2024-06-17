Бельгійці та словаки зустрічаються на груповому етапі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".

Матч Бельгія – Словаччина стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.

Бельгія – Словаччина: анонс матчу Євро-2024

Це зустріч майбутніх суперників України. Наша збірна розпочала з поразки від Румунії, а в другому матчі групи явний аутсайдер Словаччина спробує зупинити явного фаворита Бельгію.

Стартові склади команд

Бельгія: Кастельс –Кастань, Фас, Дебаст, Карраско – Мангаля, Онана – Троссар, де Брюйне, Доку – Лукаку.

Запасні: Камінскі, Сельс, Теат, Вертонген, Вітсель, Тілеманс, Люкебакіо, Вранкс, де Кетеларе, Бакайоко, Опенда, Вермеерен, де Кюйпер.

Словаччина: Дубравка – Пекарік, Вавро, Шкріняр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Боженік, Гараслін.

Запасні: Родак, Равас, Оберт, Ріго, Дьомбер, Суслов, Тупта, Бенеш, Грошовскі, Де Марко, Стрелец, Дюріш, Беро, Зауер, Коша.

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