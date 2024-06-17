Бельгія – Словаччина: стартові склади та онлайн-трансляція матчу суперників України на Євро-2024
Бельгійці та словаки зустрічаються на груповому етапі Євро-2024. Стартові склади команд і лінк на онлайн-трансляцію – в цій новині на "Футбол 24".
Матч Бельгія – Словаччина стартує о 19:00 за київським часом. Дивитися поєдинок у прямому етері можна на платформі MEGOGO.
Бельгія – Словаччина: анонс матчу Євро-2024
Це зустріч майбутніх суперників України. Наша збірна розпочала з поразки від Румунії, а в другому матчі групи явний аутсайдер Словаччина спробує зупинити явного фаворита Бельгію.
Стартові склади команд
Бельгія: Кастельс –Кастань, Фас, Дебаст, Карраско – Мангаля, Онана – Троссар, де Брюйне, Доку – Лукаку.
Запасні: Камінскі, Сельс, Теат, Вертонген, Вітсель, Тілеманс, Люкебакіо, Вранкс, де Кетеларе, Бакайоко, Опенда, Вермеерен, де Кюйпер.
Словаччина: Дубравка – Пекарік, Вавро, Шкріняр, Ганцко – Куцка, Лоботка, Дуда – Шранц, Боженік, Гараслін.
Запасні: Родак, Равас, Оберт, Ріго, Дьомбер, Суслов, Тупта, Бенеш, Грошовскі, Де Марко, Стрелец, Дюріш, Беро, Зауер, Коша.
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