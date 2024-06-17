Півзахисник Динамо Андрій Ярмоленко вписав своє ім'я в історію українського футболу.

Збірна України у стартовому матчі Євро-2024 сенсаційно програла Румунії з рахунком 0:3. На 62-й хвилині на полі замість Миколи Шапаренко з'явився Андрій Ярмоленко.

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34-річний півзахисник став перших гравцем збірної України, який взяв участь у чотирьох чемпіонатах Європи. Андрій брав безпосередню участь у п'яти з восьми голів своєї команди на континентальних турнірах – забив два м'ячі і віддав три гольові передачі.

Нагадаємо, попереду у "синьо-жовтих" дуелі зі Словаччиною та Бельгією.

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