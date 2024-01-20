Житомирський клуб знайшов кандидата на посаду, яка залишалась вакантною після відходу Юрія Максимова влітку 2023 року.

Виконувачем обов'язків спортивного директора Полісся Став Володимир Тесля, повідомляє офіційний сайт "зелено-жовтих".

Полісся визначилось зі спаринг-партнерами на зборах в Іспанії – Калітвінцев і Ко обмежились 4-ма суперниками

45-річний фахівець раніше ніколи не працював у футбольній сфері, однак має десятирічний стаж у спортивному менеджменті та є засновником всесвітньої ліги змішаних єдиноборств WWFC. З початком повномасштабного вторгнення він приєднався до лав ЗСУ та півтора року провів на фронті (службу розпочав з командира роти і закінчив на посаді заступника командира полку спеціального призначення "Сафарі").

До обов'язків Теслі у Поліссі входитиме вся спортивна частина – пошук юних талантів, тренерів для академії, виховання молоді. Окрім того, він відповідатиме за якість всіх трансферів житомирців.

До слова, раніше на цю посаду сватали екс-віце-президента Чорноморця Володимира Генінсона та виконавчого директора СК Дніпро-1 Андрія Русола.

Нагадаємо, на зимову паузу Полісся пішло на третій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України, маючи у своєму активі 32 очки.

Шевченко в УАФ, Олімпіада Ротаня, Євро для збірної України, трансфери Довбика та Судакова – чого чекаємо від 2024 року