Житомирский клуб нашел кандидата на должность, которая оставалась вакантной после ухода Юрия Максимова летом 2023 года.

Исполняющим обязанности спортивного директора Полесья стал Владимир Тесля, сообщает официальный сайт "зелено-желтых".

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45-летний специалист ранее никогда не работал в футбольной сфере, однако имеет десятилетний стаж в спортивном менеджменте и является основателем всемирной лиги смешанных единоборств WWFC. С началом полномасштабного вторжения он присоединился у ВСУ и полтора года провел на фронте (службу начал с командира роты и закончил в должности заместителя командира полка специального назначения "Сафари").

В обязанности Тесли в Полесье будет входить вся спортивная часть – поиск юных талантов, тренеров для академии, воспитание молодежи. Кроме того, он будет отвечать за качество всех трансферов житомирцев.

К слову, ранее на эту должность сватали экс-вице-президента Черноморца Владимира Генинсона и исполнительного директора СК Днепр-1 Андрея Русола.

Напомним, на зимнюю паузу Полесье ушло на третьей строчке турнирной таблицы чемпионата Украины, имея в своем активе 32 очка.

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