Манчестер Сіті виконав свою роботу в 38-му турі АПЛ проти Вест Хема. Дивіться відео голів та огляд матчу.

Найбільше золотих медалей хотів Філ Фоден, якого нещодавно визнали найкращим гравцем сезону АПЛ. Вихованець Ман Сіті дублем за 18 хвилин організував комфортну перевагу для команди Гвардіоли.

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Кудус наприкінці першого тайму змусив фанатів "містян" нервувати, смачно вліпивши через себе. Втім, ніякої інтриги не вийшло. Родрі на 59-й хвилині забив останній гол чемпіонського сезону Ман Сіті – 3:1.