Схоже, чутки про хитке фінансове становище дніпровського клубу мають під собою реальне підгрунтя.

Виконавчий директор СК Дніпро-1 Андрій Русол хотів працевлаштуватись у Поліссі, повідомляє журналіст Ігор Бурбас у своєму Telegram-каналі.

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40-річний функціонер претендував на те, аби очолити менеджмент житомирського клубу – він був зацікавлений у керівній посаді з великими повноваженнями.

За інформацією джерела, Русол пропонував власнику Полісся Геннадію Буткевичу просто насолоджуватись футболом, а трансферну політику вважав за краще повністю замкнути на собі. Однак президент житомирців відмовився від такої ідеї, адже хоче бути залученим у роботу клубу на повну, а не лише фінансувати і спостерігати з боку.

Нагадаємо, Русол – легенда Дніпра, за який провів більше 200 матчів. Після завершення кар'єри працював виконавчим директором команди (з лютого 2012-го по січень 2017 року). У січні 2019-го отримав аналогічну посаду в СК Дніпро-1.

До слова, на зимову паузу Полісся пішло на третій сходинці турнірної таблиці, відстаючи від СК Дніпро-1, який йде другим, на 2 очки.

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