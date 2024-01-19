Полісся, яке зимові збори проводить в Іспанії, зіграє на Піренеях 4 контрольних матчі, повідомляє офіційний сайт "зелено-жовтих".

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Серед суперників команди Юрія Калітвінцева представники Ісландії, Іспанії, Польщі та Швеції. Усі матчі можна буде переглянути на клубному YouTube-каналі.

Список товариських матчів Полісся виглядає наступним чином:

23 січня – Полісся – Реал Мурсія (Іспанія).

27 січня – Полісся – Сталь Мелець (Польща).

2 лютого – Полісся – Кальмар (Швеція).

7 лютого – Полісся – Стярнан (Ісландія).

До слова, Сталь у чемпіонаті Польщі йде одинадцятою, Кальмар посідає шосту сходинку у шведській першості, Стярнан в Ісландії завершив сезон третім, а Мурсія у третьому дивізіоні Іспанії тринадцята.

Нагадаємо, Полісся пішло на зимову паузу на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від Кривбаса і СК Дніпро-1 на 2 пункти.

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