Полісся визначилось зі спаринг-партнерами на зборах в Іспанії – Калітвінцев і Ко обмежились 4-ма суперниками
Житомирці розпочали активну підготовку до другої частини сезону.
Полісся, яке зимові збори проводить в Іспанії, зіграє на Піренеях 4 контрольних матчі, повідомляє офіційний сайт "зелено-жовтих".
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Серед суперників команди Юрія Калітвінцева представники Ісландії, Іспанії, Польщі та Швеції. Усі матчі можна буде переглянути на клубному YouTube-каналі.
Список товариських матчів Полісся виглядає наступним чином:
23 січня – Полісся – Реал Мурсія (Іспанія).
27 січня – Полісся – Сталь Мелець (Польща).
2 лютого – Полісся – Кальмар (Швеція).
7 лютого – Полісся – Стярнан (Ісландія).
До слова, Сталь у чемпіонаті Польщі йде одинадцятою, Кальмар посідає шосту сходинку у шведській першості, Стярнан в Ісландії завершив сезон третім, а Мурсія у третьому дивізіоні Іспанії тринадцята.
Нагадаємо, Полісся пішло на зимову паузу на третій сходинці турнірної таблиці УПЛ, відстаючи від Кривбаса і СК Дніпро-1 на 2 пункти.
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