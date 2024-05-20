Мудрик зворушливо попрощався з ветераном Челсі – відео
Вінгер Челсі Михайло Мудрик не зміг не сказати теплих слів на прощання Тьягу Сілві, який покине лондонців після цього сезону.
Матч проти Борнмута став останнім для Тьягу Сілви за Челсі – 39-річний бразилець вже домовився про перехід до рідного Флуміненсе.
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Після гри трапився зворушливий момент, коли Сілва прощався з трибунами Стемфорд Брідж. Михайло Мудрик підбіг до досвідченого одноклубника, аби обмінятись теплими словами та обійняв на прощання.
Зауважимо, що Тьягу Сілва перебрався до Челсі з ПСЖ у 2020 році, зіграв за лондонців 155 матчів, записавши до активу 9 голів та 4 асисти. З лондонцями бразилець вигравав Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.
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