Вінгер Челсі Михайло Мудрик не зміг не сказати теплих слів на прощання Тьягу Сілві, який покине лондонців після цього сезону.

Матч проти Борнмута став останнім для Тьягу Сілви за Челсі – 39-річний бразилець вже домовився про перехід до рідного Флуміненсе.

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Після гри трапився зворушливий момент, коли Сілва прощався з трибунами Стемфорд Брідж. Михайло Мудрик підбіг до досвідченого одноклубника, аби обмінятись теплими словами та обійняв на прощання.

Зауважимо, що Тьягу Сілва перебрався до Челсі з ПСЖ у 2020 році, зіграв за лондонців 155 матчів, записавши до активу 9 голів та 4 асисти. З лондонцями бразилець вигравав Лігу чемпіонів, клубний чемпіонат світу та Суперкубок УЄФА.

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