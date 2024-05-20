"Коли ми рахунок зрівняли, то помічники сказали, як зіграли інші. У нас є шанс, у футболі не буває нічого неможливого. Будемо сподіватися, що диво трапиться з нами. Колись і по нашій вулиці повинен проїхати інкасатор, як кажуть в Одесі.

Камбек з дублем на 90+3 у відеоогляді матчу Металіст 1925 – Полісся – 3:3

У останньому турі тепер все залежить від нас та від Кривбаса. Будемо сподіватися, чіплятися до останнього, ми ще живі. Юрій Вернидуб планує останню гру грати юнацькою командою? Це їхнє рішення. Ми не можемо корегувати, чи просити, чи ще щось. Якщо вони хочуть програти чотири матчі поспіль, то що ми зробимо? Будемо кивати лише на себе", – цитує Скрипника офіційний сайт харків'ян.

До слова, в останньому турі Металіст 1925 гратиме з Вересом. Щоб уникнути прямого вильоту з УПЛ, потрібно перемагати рівнян з різницею щонайменше у два м'ячі, а також треба сподіватися, що в паралельному матчі Минай програє Кривбасу.

Ворскла перервала серію поразок і залишилася в УПЛ, Полісся ризикує єврокубками, Минай відчайдушно чіпляється за еліту