Мораєс може сенсаційно повернутися в УПЛ – екс-форварда збірної України хоче підписати амбітний новачок
Полісся націлилось на Жуніора Мораєса, який нині перебуває без команди.
Полісся хоче підсилити атакувальні редути форвардом Жуніором Мораєсом, повідомляє Sport.ua.
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36-річний бразилець влітку 2023 року покинув Корінтіанс і поки залишається без клубу, тож у разі переходу дістанеться "поліським вовкам" безкоштовно.
Зазначається, що наставник Полісся Юрій Калітвінцев у весняній частині сезону може розраховувати тільки на Пилипа Будківського та Дениса Ндукве, який грав лише у Другій лізі (Бені Макуана вилетів до кінця сезону через травму, а Аріельсона сватають у Карпати). За інформацією джерела, пріоритетом для підписання був форвард із Франції, але перемовини щодо трансферу не увінчались успіхом.
Нагадаємо, Мораєс 10 років виступав за українські команди – Металург Д, Динамо та Шахтар. Форварда натуралізували для збірної України, за яку він провів 11 матчів та оформив один гол. Transfermarkt оцінює гравця у 200 тисяч євро.
Полісся після 19-ти турів йде у турнірній таблиці УПЛ на третій сходинці, набравши 33 очки.
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