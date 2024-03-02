Полесье нацелилось на Жуниора Мораеса, который сейчас находится без команды.

Полесье хочет усилить атакующие редуты форвардом Жуниором Мораесом, сообщает Sport.ua.

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36-летний бразилец летом 2023 года покинул Коринтианс и пока остается без клуба, поэтому в случае перехода достанется "полесским волкам" бесплатно.

Отмечается, что наставник Полесья Юрий Калитвинцев в весенней части сезона может рассчитывать только на Филиппа Будковского и Дениса Ндукве, который играл лишь во Второй лиге (Бени Макуана вылетел до конца сезона из-за травмы, а Ариэльсона сватают в Карпаты). По информации источника, приоритетом для подписания был форвард из Франции, но переговоры по трансферу не увенчались успехом.

Напомним, Мораес 10 лет выступал за украинские команды – Металлург Д, Динамо и Шахтер. Форварда натурализовали для сборной Украины, за которую он провел 11 матчей и оформил один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.

Полесье после 19-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на третьей строчке, набрав 33 очка.

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