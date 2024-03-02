Мораес может сенсационно вернуться в УПЛ – экс-форварда сборной Украины хочет подписать амбициозный новичок
Полесье нацелилось на Жуниора Мораеса, который сейчас находится без команды.
Полесье хочет усилить атакующие редуты форвардом Жуниором Мораесом, сообщает Sport.ua.
"Я услышал треск на месте, где мышца": звездный легионер Полесья – о травме, которая выбила его до конца сезона
36-летний бразилец летом 2023 года покинул Коринтианс и пока остается без клуба, поэтому в случае перехода достанется "полесским волкам" бесплатно.
Отмечается, что наставник Полесья Юрий Калитвинцев в весенней части сезона может рассчитывать только на Филиппа Будковского и Дениса Ндукве, который играл лишь во Второй лиге (Бени Макуана вылетел до конца сезона из-за травмы, а Ариэльсона сватают в Карпаты). По информации источника, приоритетом для подписания был форвард из Франции, но переговоры по трансферу не увенчались успехом.
Напомним, Мораес 10 лет выступал за украинские команды – Металлург Д, Динамо и Шахтер. Форварда натурализовали для сборной Украины, за которую он провел 11 матчей и оформил один гол. Transfermarkt оценивает игрока в 200 тысяч евро.
Полесье после 19-ти туров идет в турнирной таблице УПЛ на третьей строчке, набрав 33 очка.
ЛНЗ в компенсированное время вырвал победу над Полесьем – ляп Бойко рискует обвалить житомирцев в таблице