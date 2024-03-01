"Це було дуже неочікувано в першу чергу. І для мене, і для моїх партнерів. На жаль, друга частина сезону для мене завершилась, фактично не розпочавшись.

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Я сподіваюсь, що відновлення мине швидко, і я зможу повернутись і допомогти моїм партнерам уже в наступному сезоні.

Ця команда – це моя друга родина. Одразу після гри партнери зайшли до мене в кімнату зі словами підтримки. Ми всі одна родина. Мені дуже приємно, що в нас такі відносини в команді.

Ще до того, як я впав на поле, я вже зрозумів, що це дуже складна травма. Я почув хлопок на місці, де м'яз. У мене ніколи не було таких травм, що призводили до операцій. Я сподіваюсь, що я зможу відновитись якнайшвидше й уже працювати та тренуватись з командою. Операція відбудеться в Києві і весь процес відновлення буде в Житомирі", – розповів Макуана у коментарі УПЛ ТБ.

Нагадаємо, 21-річний конголезець отримав травму у матчі 18-го туру УПЛ проти Руха (1:1). Після медичного обстеження з'ясувалося, що у футболіста розрив м'язів задньої поверхні стегна.

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