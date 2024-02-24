Аріельсон повернеться до України, але не в Полісся, повідомляє журналіст Ендрю Тодос у своєму Telegram-каналі.

Полісся достроково попрощається з бразильцем – він питав у керівництва, на якому місці йде команда

Наступним клубом 19-річного бразильця мають стати Карпати. "Леви" лише нещодавно отримали згоду від гравця на перехід, який має відбутись на правах оренди.

Нагадаємо, 19-річний Аріельсон виступав за Полісся на правах оренди з Крузейро, яка розрахована до завершення сезону 2023/24. За житомирську команду бразилець зіграв 16 матчів, забив 1 гол (дебютна гра в УПЛ проти ЛНЗ) і віддав 2 асисти.

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