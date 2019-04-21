"Покоління емоджі": 10 молодих футболістів, які наступають на Європу – неочікувані імена серед зірочок за 100 млн євро

Сезон 2018/19 відкрив чимало нових імен у європейському футболі. Дехто з них вже стабільно виступає на найвищому рівні, тоді як інші лише пробивають собі шлях у великий футбол. Marca називає їх "поколінням емоджі" – це гравці, які розвивались одночасно з новітніми технологіями.

Рікі Пуїг (серпень 1999 року)

Це останній великий продукт славетної каталонської Ла Масії. Ставши переможцем Юнацької ліги УЄФА у 2018 році, Рікі почав поступово залучатись Ернесто Вальверде до тренувань з першою командою. Нещодавно 19-річний хавбек вже встиг дебютувати у основному складі "блаугранас" проти Уески, провівши 67 хвилин та запам'ятавшись магічною передачею на Дембеле.

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Пуїг вважається найбільшим талантом Барси за останню декаду, а у чергу за ним вже вишикувались топові європейські клуби. На щастя для каталонського гранда, "новий Іньєста" має голову на плечах і не женеться з миттєвими заробітками: "Якщо це можливо, я хотів би виступати лише за свій рідний клуб".

Жоау Феліш (листопад 1999)

Зараз він перебуває на вустах усієї Європи, провівши блискучий сезон у складі Бенфіки. 16 голів, 10 асистів, наймолодший автор хет-трику в історії Ліги Європи – це лише неповний список досягнень 19-річної надії португальського футболу. Феліш, який може однаково успішно зіграти на будь-якій позиції в атаці, готується здійснити ще один серйозний стрибок у власній кар'єрі. Подейкують, що Реал та Ювентус не пошкодують 120 млн євро, аби підписати сенсаційного "орла".

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Вінісіус (липень 2000)

18-річний бразилець, немов торнадо, увірвався у європейський футбол. Він майже миттєво став лідером мадридського Реала, який переживає велику кризу після відходу Кріштіану Роналду. Вихованець Фламенго, безапеляційним гравець основи "бланкос" при Сантьяго Соларі, підкорив фанатів неймовірним дриблінгом на швидкості та величезним бажанням. Всього за півроку трансферна вартість прудконогого вінгера зросла у два рази – з 35 до 70 млн євро.

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Каллум Хадсон-Одой (листопад 2000)

Ще один 18-річний талант, який дуже стрімко почав сходити на футбольний Олімп. Юний вінгер Челсі отримав значно більше ігрової практики після того, як стало відомо, що у його придбанні серйозно зацікавлена мюнхенська Баварія. Він поки не відзначався в АПЛ, де провів 9 неповних матчів, зате може похвалитись 4-ма голами у Лізі Європи. Величезний потенціал Хадсона-Одой, зокрема, відчуло на собі київське Динамо, якому він забив третій гол у першому матчі 1/8 фіналу Ліги Європи. Гарет Саутгейт також звернув увагу на вихованця "пенсіонерів", викликавши його у березні до лав збірної Англії.

Ніколо Дзаньйоло (липень 1999)

Юний атакувальний хавбек виявився непотрібним міланському Інтеру, який включив його в угоду по трансферу Наїнгголана. Трохи згодом з'ясувалось, що Рома отримала справжню перлину на десятки мільйонів євро, а Інтер залишився з носом. Поки Дзаньйоло феєрив у Серії А та Лізі чемпіонів, бельгійський опорник скандалив з тренером і практично не грав. Якщо 19-річний італієць продовжить прогресувати таким шаленим темпом, то у Ромі він надовго не затримається. Реал начебто вже контактував з найближчим оточенням гравця.

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Лі Канг Ін (лютий 2001)

Один з наймолодших гравців цього покоління. Він приїхав до молодіжної академії Валенсії у 17 років, і Марселіно вирішив не затягувати з його адаптацією. Лі Канг Ін, який вважається зіркою у себе на батьківщині, провів 6 матчів у Кубку Короля, а також тричі з'являвся у Ла Лізі по ходу нинішнього сезону. Швидкий, інтелігентний та рішучий у дриблінгу, південнокорейський вінгер має усі шанси стати майбутнім "кажанів". Щоб захиститись від зазіхань топ-клубів, Валенсія повісила на свого таланта "цінник" у 100 млн євро.

Дієго Лаінес (червень 2000)

Одне з відкриттів нинішнього сезону Прімери. Отримавши пропозиції від багатьох іменитих європейських клубів, зокрема, Аякса, суперталановитий мексиканський півзахисник обрав проект Бетіса. Попри невеличкі проблеми зі стабільністю, що цілком нормально після зміни континенту, екс-футболіст Амеріки без особливих проблем влився у гру "огірків", які виклали за його перехід 14 млн євро. Портал Goal.com назвав Лаінеса одним з п'яти найкращих гравців планети, які народились після 1 січня 2000 року.

Іан Карло Поведа (лютий 2000)

Наразі цей форвард грає за молодіжку Манчестер Сіті, однак йому пророкують місце у першій команді вже через декілька років. Поведа, який народився в Лондоні, але має колумбійський паспорт, почав свою британську "пригоду" в Брентфорді. У 2016 році його помітили скаути "містян", і талановитий футболіст не роздумував двічі, прийнявши пропозицію чемпіонів Англії. У поточному сезоні колумбієць провів 28 матчів у всіх турнірах, забивши 6 голів та зробивши стільки ж асистів. Зараз перед ним стоїть перший складний вибір – Англія чи Колумбії. Іан може обрати лише одну збірну.

Едді Сальседо (жовтень 2001)

Ще один колумбійський нападник, який виступає за молодіжну команду Інтера на правах оренди з Дженоа. Забивши 12 голів у 21-му поєдинку за Прімаверу, Сальседо зацікавив ряд європейських клубів, однак "нерадзурі" завчасно подбали про пріоритетне право викупу латиноамериканця. Спеціалізований портал Transfermarkt оцінює його у 2 млн євро.

Неуен Перес (червень 2000)

Його називають новим Дієго Годіном мадридського Атлетіко. 18-річний аргентинський центрбек зарекомендував себе безкомпромісним, рішучим та непоступливим у єдиноборствах захисником з хорошим першим пасом. Вихованець Архентінос Хуніорс, за якого "матрацники" виклали близько 3 млн євро, вже викликався до лав "альбіселестес". Влітку Перес розпочне підготовку до нового сезону під керівництвом Дієго Сімеоне, який особисто приймав рішення щодо його трансферу.

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