Вінісіус "засвітив" свою сексапільну дівчину – юну зірку Реала зводить з розуму старша на 5 років пишногруда брюнетка

Новачок Реала Вінісіус Жуніор зустрічається з ефектною бразильською блогеркою Марією Мацалі.

Роман 18-річного футболіста з 25-річною учасницею реаліті-шоу "На канікулах з твоїм колишнім" потрапив у пресу після того, як обоє опублікували фото з ванної кімнати у мадридському помешканні вінгера Реала.

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Видання Lance також зауважило, що Вінісіус та Марія регулярно обмінюються коментарями та "лайками" у соціальних мережах.

Хоча пара офіційно не оголошувала про свої стосунки, бразильські ЗМІ переконані, що саме Мацалі перебувала поруч з Віні під час його відновлення від травми.