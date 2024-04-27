Срна назвав головну перевагу Шахтаря над Динамо: "Ми робимо це краще"
Спортивний директор "гірників" Даріо Срна порівняв двох грандів українського футболу.
"Я не можу сказати, що Шахтар сильніша команда за Динамо. Динамо треба поважати.
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Без сильного Динамо нема сильного Шахтаря. Я дуже поважаю цю команду, їхніх уболівальників і президента.
Динамо – це принциповий і незручний суперник. Що ми робимо краще за Динамо? Я думаю, купляємо та продаємо гравців", – сказав Срна в інтерв'ю KDK.
Нагадаємо, після 24-х турів Шахтар випереджає Динамо на 4 очки (в обох команд є гра в запасі).
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