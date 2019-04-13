Барселона резервним складом не обіграла аутсайдера Ла Ліги Уеску

Уеска та Барселона розписали суху нічию у матчі 32 туру чемпіонату Іспанії (0:0).

Ернесто Вальверде вирішив надати відпочинок майже усім гравцям основного складу. Перед звітним туром Барселона випереджала Атлетіко на 11 очок, тож каталонці могли собі дозволити масштабну ротацію, тримаючи у голові матч-відповідь 1/4 фіналу ЛЧ проти Манчестер Юнайтед. Мессі та Бускетс залишились вдома, Піке і Суарес пропускали гру через перебір карток, а Ракітіч підхопив грип. Натомість Коутінью, Артур, Лангле та Альба розпочинали гру на лаві запасних.

Таким чином, місце у старті знайшлось для таких виконавців як Боатенг, Аленья, Пуїг, Ваге і Тодібо. Останній дебютував за "блаугранас" в офіційному поєдинку.

Уеска – Барселона: стартові склади та онлайн-відеотрансляція поєдинку з дебютом Тодібо серед резервістів Вальверде

Команди розпочали досить спокійно, не форсуючи подій. Поки чимало гравців з експериментального складу Барси звикали один до одного, господарі відповідали стандартами, один з яких завершився ударом головою повз ближню стійку воріт тер Штегена.

Натомість перша ж небезпечна атака гостей повинна була стати гольовою. 19-річний півзахисник "кулес" Рікі Пуїг на 16-й хвилині довів, що його недаремно порівнюють з Андресом Іньєстою та називають майбутнім каталонського гранда. Отримавши м'яч перед карним арагонців, юний талант одним пасом розрізав усю оборону суперника, вивівши Дембеле на побачення з голкіпером. Однак француз, який пропустив більше місяця через травму, не зумів переграти Сантамарію.

Одразу ж після цього команда Вальверде виконала кутовий, Мурільйо виграв другий поверх, але Сантамарія дістав м'яч з-під поперечки. А вже за мить черговий стандарт поблизу воріт господарів завершився ударом головою Умтіті, який пробив трохи вище воріт. Барса, зрештою, повністю перехопила ініціативу, але незіграність футболістів регулярно перешкоджала каталонцям на завершальній стадії атак.

Кінцівка першого тайму залишилась за підопічними Франсіско Родрігеса. Спочатку Енріч Гальєго самотужки створив собі момент, вигравши боротьбу на лінії штрафного та пробивши поруч з дальньою стійкою, а згодом вже Мой Гомес сильно схибив з вигідної позиції.

Після перерви знову активніше розпочали господарі Ель Алькорас, однак забивати повинна була Барселона. Малком неочікувано для Сантамірії вистрілив по воротах з гострого кута – голкіпер почав "читати" та вибіг з рамки на перехоплення, а м'яч влучив у стійку.

На 68-й хвилині Вальверде дав зрозуміти, що хоче перемогти, випустивши на поле Коутінью та Альбу. Перший замінив Рікі, а другий – Дембеле, який наразі не готовий відіграти увесь матч. Однак вихід цих гравців не додав гостроти каталонцям попереду. Боатенг також повністю розгубився у боротьбі з захисниками, рідко виходячи на ударну позицію. Навіть бразилець Артур, який вийшов замість Аленьї,не зумів зв'язати гру "кулес" в центрі поля.

Не створивши жодного небезпечного моменту в завершальні 15 хвилин гри, Барселона справедливо втратила очки. Каталонці залишились лідерами з 73-ма пунктками, однак Атлетіко має шанс скоротити відставання до 9 очок, якщо переможе Сельту.