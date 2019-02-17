19-річний рекордсмен ЛЧ попросив свою маму більше не публікувати пікантні фото – красуня почала видаляти

Ніколо Дзаньйоло серед тижня став наймолодшим в історії Ліги чемпіонів італійцем, який забив 2 голи. Франческа Коста – його сексапільна матір, яку подекуди жартома називають навіть кращою за сина, нового зірку Роми. Півзахисник попросив маму зав'язати із відвертими селфі.

Дзаньйоло своїми голами перервав безпрограшну серію Порту, яка тривала 26 матчів. Йому на цей момент виповнилось лише 19 років і 225 днів, а своїм досягненням вже перевершив "Імператора" Франческо Тотті та багатьох інших італійських легенд в ЛЧ. Лише шестеро оформили дубль у Лізі чемпіонів швидше: Боян Кркіч, Рауль Гонсалес, Кіліан Мбаппе, Тео Волкот, Вейн Руні та Патрік Клюйверт.

Його вже порівнюють із Погба, Джеррардом чи Манчіні. Фанати "джаллороссі" сподіваються, що Ніколо стане для клубу настільки ж епохальним, як Тотті. Навіть почались розмови про те, щоб Дзаньйоло приміряв футболку з 10-м номером. Гравець молодіжної збірної Італії скромно зазначає, що порівнювати його з Ческо не варто, хоча він і встиг забити 5 голів і віддати 2 асисти в сезоні 2018/19. Однак загалом він "не проти залишитись у Ромі назавжди".

Les presento a Francesca Costa, madre del joven futbolista, Zaniolo, quien milita en la Roma.



- La señora tiene 40 años y luce espectacular, sin embargo su hijo le ha pedido que ya no publique fotos en Instagram.



¿Qué opinan?

- Los leo pic.twitter.com/uDCTs4jXhl — El PRODU (@ProduOficial) 16 лютого 2019 р.

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Його мати Франческа Коста не менш блискуче виглядає у свій 41 рік на просторах Інстаграму. Там вона настільки популярна, що не дуже сильно відстає за кількістю підписників (232 000, а показник виріс майже на 100 тисяч лише за останній тиждень) від свого сина (399 тисяч). Довелось навіть закрити його від сторонніх очей. Ця синьйора публікувала багато відвертих і кумедних фото у стилі юних дам, за які її сину стало незручно. Ніколо вважає, що в такому поважному віці не гоже демонструвати своє тіло в пікантних ракурсах та ледь не щодня демонструвати качині губи.

"Досить, мамо! Що ти витворяєш зі своїм ротом? Тобі ж 40", – так суворо прокоментував хавбек Роми одну з публікацій Франчески, інформує Corriere dello Sport. Дружина колишнього італійського футболіста Ігоря Дзаньйоло відповіла в тому дусі, що не вбачає нічого страшного у своїх фото.

"Мій профіль існує з 2010-го року, коли ви ще і гадки не мали про мого сина. Відтоді я завжди публікую селфі схожого типу. Від цих фото я не стаю гіршою мамою". Однак чимало її постів уже справді зникли з Інстаграму і позначені як видалені. Вочевидь, це також пов'язано з бажанням Роми вберегти Дзаньйоло від зайвої уваги та жорсткого тролінгу через неоднозначну поведінку його матері в соцмережі.

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