Жоау Феліш – наймолодший автор хет-трику в історії Ліги Європи

Хавбек Бенфіки Жоау Феліш феєрить у плей-офф Ліги Європи.

У першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи між Бенфікою та Айнтрахтом 19-річний хавбек португальської команди Жоау Феліш оформив хет-трик та віддав результативну передачу.

Хет-трик Феліша у відеоогляді матчу Бенфіка – Айнтрахт

Таким чином Феліш став наймолодшим футболістом, який відзначився трьома голами в одному матчі в історії Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Ліга Європи: Челсі мінімально обіграв Славію, Феліш хет-триком допоміг Бенфіці перемогти Айнтрахт

Зауважимо, що у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи між Бенфікою та Айнтрахтом португальська команда здобула перемогу з рахунком 4:2.