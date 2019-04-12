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Жоау Феліш – наймолодший автор хет-трику в історії Ліги Європи

09:42 501 Читать на русском
Жоау Феліш – наймолодший автор хет-трику в історії Ліги Європи
Жоау Феліш / УЄФА

Хавбек Бенфіки Жоау Феліш феєрить у плей-офф Ліги Європи.

21’ Жоау Феліш
43’ Жоау Феліш
51’ Рубен Діаш
54’ Жоау Феліш
 
Обіте Н'Діка 20’
Лука Йовіч 41’
Гонсало Пасієнсія 72’
20’ Обіте Н'Діка
21’ Жоау Феліш
41’ Лука Йовіч
43’ Жоау Феліш
51’ Рубен Діаш
54’ Жоау Феліш
72’ Гонсало Пасієнсія

У першому чвертьфінальному матчі Ліги Європи між Бенфікою та Айнтрахтом 19-річний хавбек португальської команди Жоау Феліш оформив хет-трик та віддав результативну передачу.

Хет-трик Феліша у відеоогляді матчу Бенфіка – Айнтрахт

Таким чином Феліш став наймолодшим футболістом, який відзначився трьома голами в одному матчі в історії Ліги Європи, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Ліга Європи: Челсі мінімально обіграв Славію, Феліш хет-триком допоміг Бенфіці перемогти Айнтрахт

Зауважимо, що у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи між Бенфікою та Айнтрахтом португальська команда здобула перемогу з рахунком 4:2.

Теги
Головне Ліга Європи Жоау Феліш Жоау Феліш Бенфіка - Айнтрахт Франкфурт Бенфіка Бенфіка
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