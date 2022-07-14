Сьогодні "гірники" оголосили про призначення хорвата на посаду головного тренера. Після формальних заходів Йовічевіч відразу взявся виконувати свої прямі обов'язки. Футболісти отримали тактичні настанови та провели повноцінне тренування.

Йовічевіч офіційно очолив Шахтар

Зауважимо, що поки в команді немає Ярослава Ракицького. Натомість повернувся з оренди Данило Сікан, а також в обоймі Андрій Тотовицький, який лише взимку підписав контракт з Колосом. Традиційно в розпорядженні Шахтар десант молоді, яка грала в Маріуполі.

Воротарі: Андрій Пятов, Анатолій Трубін, Олексій Шевченко, Тимур Пузанков

Захисники: Сергій Кривцов, Микола Матвієнко, Валерій Бондар, Віктор Корнієнко, Юхим Конопля, Ігор Кирюханцев, Мар’ян Фарина, Андрій Булеза, Петро Стасюк, Дмитро Капінус

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Півзахисники: Тарас Степаненко, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Артем Бондаренко, Дмитро Криськів, Дмитро Топалов, Олексій Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирило Сігеєв

Нападники: Андрій Тотовицький, Андрій Кулаков, Даниїл Сікан.

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