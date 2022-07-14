"Гірники" нарешті визначились з новим наставником після відходу Роберто Де Дзербі.

Хорватський фахівець Ігор Йовічевіч став головним тренером Шахтаря, повідомляє офіційний сайт "гірників".

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Контракт з 48-річним коучем укладено терміном на 2 роки. Йовічевіч став 35-м головним тренером в історії Шахтаря.

Нагадаємо, Йовічевіч виступав у складі Карпат у 2003 році. У 2012-му повернувся у львівський клуб у статусі асистента тренера, а за три роки став повноцінним наставником команди. Встиг потренувати словенський Целє та загребське Динамо. У 2020-му повернувся в УПЛ і очолив СК Дніпро-1, з яким минулого сезону фінішував третім і здобув право виступати у Лізі Європи.

Загалом, як тренер провів у чемпіонаті й Кубку України 92 матчі – 37 перемог, 18 нічиїх, 37 поразок.

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