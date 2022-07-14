"Звісно, така ситуація, коли довго не було тренувань, вимагає від нас працювати іще швидше у фізіологічному й тактичному плані, щоб ми одразу познайомилися з командою, щоб відчули комунікацію і хлопці зрозуміли, які в мене техніко-тактичні вимоги. Хоча футбол не дуже відрізняється від того, що був у попереднього тренера Де Дзербі:. Хочу бачити агресивний контроль м’яча і бути ще вертикальнішими, наскільки це можливо, щоб забити гол, але й без м’яча також бути агресивними.

Йовічевіч офіційно очолив Шахтар

Це має бути не лише стиль гри, а й спосіб життя. Ти в житті повинен мати ініціативу, взяти момент до рук і гнати вперед свою мрію. Так само і на футбольному полі. Хороші хлопці не грають у футбол, тож ми маємо бути такими, як на вулиці, знаєте, "на районах", де грають спортивні "бандюгани".

Виклик дуже великий – грати у Лізі чемпіонів та виправдати статус гранда УПЛ. Щоденна робота нам дасть відповідь на запитання, де ми є на цю мить. Для цього і потрібні збори. Однак маємо не так багато часу, тому хочу скористатися кожним днем та кожним тренуванням, щоби дістати із кожного футболіста той максимум, що він має. Думаю, усе буде добре", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.

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