"Хороші хлопці не грають у футбол": Йовічевіч хоче, щоб футболісти Шахтаря стали "бандюганами"
Новий головний тренер Шахтаря Ігор Йовічевіч розповів про своє бачення футболу.
"Звісно, така ситуація, коли довго не було тренувань, вимагає від нас працювати іще швидше у фізіологічному й тактичному плані, щоб ми одразу познайомилися з командою, щоб відчули комунікацію і хлопці зрозуміли, які в мене техніко-тактичні вимоги. Хоча футбол не дуже відрізняється від того, що був у попереднього тренера Де Дзербі:. Хочу бачити агресивний контроль м’яча і бути ще вертикальнішими, наскільки це можливо, щоб забити гол, але й без м’яча також бути агресивними.
Йовічевіч офіційно очолив Шахтар
Це має бути не лише стиль гри, а й спосіб життя. Ти в житті повинен мати ініціативу, взяти момент до рук і гнати вперед свою мрію. Так само і на футбольному полі. Хороші хлопці не грають у футбол, тож ми маємо бути такими, як на вулиці, знаєте, "на районах", де грають спортивні "бандюгани".
Виклик дуже великий – грати у Лізі чемпіонів та виправдати статус гранда УПЛ. Щоденна робота нам дасть відповідь на запитання, де ми є на цю мить. Для цього і потрібні збори. Однак маємо не так багато часу, тому хочу скористатися кожним днем та кожним тренуванням, щоби дістати із кожного футболіста той максимум, що він має. Думаю, усе буде добре", – цитує Йовічевіча офіційний сайт Шахтаря.
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