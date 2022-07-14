Игор Йовичевич начал готовить Шахтер к новому сезону. В распоряжении специалиста в настоящее время находятся 27 футболистов.

Сегодня "горняки" объявили о назначении хорвата на должность главного тренера. После формальных мероприятий Йовичевич сразу принялся выполнять свои прямые обязанности. Футболисты получили тактические наставления и провели полноценную тренировку.

Йовичевич официально возглавил Шахтер

Заметим, пока в команде нет Ярослава Ракицкого. Зато вернулся из аренды Даниил Сикан, а также в обойме Андрей Тотовицкий, который только зимой подписал контракт с Колосом. Традиционно в распоряжении Шахтера десант молодежи, игравшей в Мариуполе.

Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Тимур Пузанков

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Игорь Кирюханцев, Марьян Фарина, Андрей Булеза, Петр Стасюк, Дмитрий Капинус

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Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирилл Сигеев

Нападающие: Андрей Тотовицкий, Андрей Кулаков, Даниил Сикан.

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