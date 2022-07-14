Пока без Ракицкого, но с усилением – Шахтер начал первый сбор во главе с новым тренером
Игор Йовичевич начал готовить Шахтер к новому сезону. В распоряжении специалиста в настоящее время находятся 27 футболистов.
Сегодня "горняки" объявили о назначении хорвата на должность главного тренера. После формальных мероприятий Йовичевич сразу принялся выполнять свои прямые обязанности. Футболисты получили тактические наставления и провели полноценную тренировку.
Йовичевич официально возглавил Шахтер
Заметим, пока в команде нет Ярослава Ракицкого. Зато вернулся из аренды Даниил Сикан, а также в обойме Андрей Тотовицкий, который только зимой подписал контракт с Колосом. Традиционно в распоряжении Шахтера десант молодежи, игравшей в Мариуполе.
Вратари: Андрей Пятов, Анатолий Трубин, Алексей Шевченко, Тимур Пузанков
Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко, Ефим Конопля, Игорь Кирюханцев, Марьян Фарина, Андрей Булеза, Петр Стасюк, Дмитрий Капинус
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Полузащитники: Тарас Степаненко, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив, Дмитрий Топалов, Алексей Кащук, Олег Очеретько, Денис Шостак, Кирилл Сигеев
Нападающие: Андрей Тотовицкий, Андрей Кулаков, Даниил Сикан.
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