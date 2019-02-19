Погба: Сульшер очолив Манчестер Юнайтед, щоб здобувати титули

Півзахисник Манчестер Юнайтед Поль Погба прокоментував перемогу в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії над Челсі (2:0).

"Це була гарна перемога. Вся команда провела відмінний матч, кожен з нас. Це було нелегко, але ми виграли. Ми дуже задоволені.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Команда допомагає мені показувати мою найкращу гру, а я стараюся для них. Вони допомагають мені забивати голи і робити результативні передачі. Ми отримуємо задоволення від гри разом.

Сульшер – перший з часів Фергюсона тренер Манчестер Юнайтед, який обіграв Челсі на Стемфорд Брідж

Ми – це Манчестер Юнайтед. Наш клуб бере участь в матчах, щоб виграти трофеї. Сульшер очолив команду, тому що він може привести команду до перемог в турнірах. Він довіряє нам, а ми довіряємо йому", – цитує Погба ВВС.