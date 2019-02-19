Погба: Сульшер возглавил Манчестер Юнайтед, чтобы завоевывать титулы

Полузащитник Манчестер Юнайтед Погба прокомментировал победу в матче 1/8 финала Кубка Англии над Челси (2:0).

"Это была хорошая победа. Вся команда провела отличный матч, каждый из нас. Это было нелегко, но мы выиграли. Мы очень довольны.

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Команда помогает мне показывать мою лучшую игру, а я стараюсь для них. Они помогают мне забивать голы и делать результативные передачи. Мы получаем удовольствие от игры вместе.

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Мы – это Манчестер Юнайтед. Наш клуб принимает участие в матчах, чтобы выиграть трофеи. Сульшер возглавил команду, потому что он может привести команду к победам в турнирах. Он доверяет нам, а мы доверяем ему", – цитирует Погба ВВС.