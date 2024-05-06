Ліонель Мессі та Кріштіану Роналду під завісу кар'єр ще можуть опинитися по один бік барикад.

Девід Бекхем вивчає можливість об'єднання двох суперзірок в Інтері Маямі, повідомляє Telecom Asia з посиланням на журналіста Абдулазіза Аль-Осаїмі.

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Співвласник флоридського клубу хотів витягнути Роналду ще з Манчестер Юнайтед, але тоді космічні мільйони Аль-Насра переважили. Чинний контракт Кріша зі саудівцями розрахований до літа 2025 року. Тоді португальцю вже виповниться 40, Мессі 38, проте поважний вік легенд не лякає Бекхема. Обидва налаштовані затриматися на полі до ЧС-2026, який прийматиме якраз Північна Америка (США, Канада та Мексика).

Нагадаємо, у складі Інтера Маямі також виступає українець Сергій Кривцов. "Чаплі" потужно почали новий сезон МЛС, очолюючи таблицю Східної конференції.

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