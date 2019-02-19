Сульшер – перший з часів Фергюсона тренер Манчестер Юнайтед, який обіграв Челсі на Стемфорд Брідж

Манчестер Юнайтед на виїзді впевнено переграв Челсі в матчі 1/8 фіналу Кубка Англії.

Для виконувача обов'язків головного тренера манкуніанців Уле Гуннара Сульшера ця перемога стала 11-ю в тринадцяти матчах цього сезону. Це дозволило норвезькому фахівцю обігнати за цим показником колишнього тренера "червоних дияволів" Жозе Моурінью, який виграв всього 10 матчів з 24-х.

Челсі – Манчестер Юнайтед – 0:2 – відео голів та огляд матчу

До того ж Сульшер став першим тренером Манчестер Юнайтед з часів сера Алекса Фергюсона, кому вдалося перемогти Челсі на Стемфорд Брідж з жовтня 2012 року. Тоді в рамках 9-го туру АПЛ МЮ обіграв "синіх" з рахунком 3:2.

Зауважимо, що у чвертьфіналі Кубка Англії Манчестер Юнайтед зустрінеться з Вулверхемптоном.

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