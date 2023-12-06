"Кажани" в напруженому матчі здобули путівку в 1/16 фіналу Кубка Іспанії, обігравши Аросу 1:0. Єдиний м'яч у матчі забив Роман Яремчук. Для українця гол став дебютним за Валенсію з моменту переходу.

Дебютний гол Яремчука і чудо-сейви Доменека – огляд матчу Ароса – Валенсія в Кубку Іспанії

Іспанська преса оцінила виступ нападника "кажанів", але Яремчуку не судилося стати найкращим. Найвищі оцінки отримав голкіпер Валенсії Хауме Доменек. Виступ українця оцінили переважно в шість балів.

Plaza Deportiva (6): "Нападник повинен забивати, і Яремчук нарешті це зробив. Окрім гола, він виграв кілька індивідуальних поєдинків, користуючись своєю силою".

Super Deporte (6): "Нападник у футболці Валенсії нарешті став автором гола. Яремчук добре рухався, особливо спиною до воріт".

Relevo: "Роман Яремчук подає ознаки життя. Валенсія перемогла Аросу з рахунком 1:0. Найкращою новиною, мабуть, єдиною, окрім проходу до наступного раунду, став саме гол українця, якого довго чекали. Яремчук здавався більш активним, ніж в інших матчах, демонстрував сміливість, якої ми не бачили досі. Бараха попросив своїх гравців виконати крок вперед і Роман його зробив".

Нагадаємо, що Роман Яремчук виступає за Валенсію на правах оренди з Брюгге. За "кажанів" українець зіграв у 11 матчах.

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