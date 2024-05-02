Дест, який виступає за ПСВ на правах оренди, отримав погані новини про свою травму. Як інформує сам футболіст у своєму Instagram, після ретельних обстежень медики констатували нідерландцю розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Таким чином, найгірші побоювання Деста виправдалися – він пропустить Євро-2024 і першу частину нового сезону.

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"На жаль, я порвав передню хрестоподібну зв'язку, і скоро на мене чекає операція. Я зроблю все можливе, щоб якомога швидше повернутися на свій рівень. Для мене це буде дуже важкий період, але я знаю, що він зробить мене тільки сильнішим", – зазначив гравець, який, як очікується, повернеться на поле не раніше 2025 року.

У ПСВ досі є опціон на купівлю захисника у Барселони за 10 млн євро. Найімовірніше, нідерландський клуб від неї відмовиться, незважаючи на статус і рівень виступів Сержиньйо в цьому сезоні: 36 матчів у стартовому складі з 37, 2+7 за системою гол+пас.

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