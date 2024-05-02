"Стану сильнішим": найгірші побоювання захисника Барселони справдилися – він вибув до 2025 року
Правий захисник Барселони Сержиньйо Дест підтвердив розрив хрестоподібних зв'язок коліна.
Дест, який виступає за ПСВ на правах оренди, отримав погані новини про свою травму. Як інформує сам футболіст у своєму Instagram, після ретельних обстежень медики констатували нідерландцю розрив передньої хрестоподібної зв'язки. Таким чином, найгірші побоювання Деста виправдалися – він пропустить Євро-2024 і першу частину нового сезону.
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"На жаль, я порвав передню хрестоподібну зв'язку, і скоро на мене чекає операція. Я зроблю все можливе, щоб якомога швидше повернутися на свій рівень. Для мене це буде дуже важкий період, але я знаю, що він зробить мене тільки сильнішим", – зазначив гравець, який, як очікується, повернеться на поле не раніше 2025 року.
У ПСВ досі є опціон на купівлю захисника у Барселони за 10 млн євро. Найімовірніше, нідерландський клуб від неї відмовиться, незважаючи на статус і рівень виступів Сержиньйо в цьому сезоні: 36 матчів у стартовому складі з 37, 2+7 за системою гол+пас.
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