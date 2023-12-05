Кубок Іспанії, 1/32 фіналу

Ароса – Валенсія – 0:1

Гол: Яремчук, 8

Валенсія з волі сліпого жеребу продовжила мандрувати іспанською футбольною трясовиною. Після перемоги над Логроньєсом (2:0) "кажани" завітали до представника п'ятого дивізіону – Ароси. Роман Яремчук на Кубок знову вийшов у старті, сподіваючись відкрити лік результативним діям в Іспанії.

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Поле виглядало так наче щойно пережило артилерійський обстріл. Говорити про якийсь комбінаційний футбол було смішно, але це не завадило Валенсії швидко вийти вперед. Яремчук став героєм епізоду на 8-й хвилині. М'яч після рикошету зручно відлетів на ногу українцю, який одним дотиком відкрив рахунок. Є результативна дія в 11-му матчі за Валенсію!

Це був найкращий момент на обидві команди до перерви. Яремчук дуже хотів ще раз потрапити у протокол, тому влаштував штовханину з Карусом. Рефері обом виписав по жовтій.

Боротьба з жахливим газоном тривала і в другій половині. Валенсія не мала жодної переваги над скромним суперником, а Яремчук ще й отримав травму на рівному місці. Українець прискорився, схопився за ногу і пішов з поля на 82-й хвилині. Ароса була зобов'язана зрівнювати рахунок, але Мейя на добиванні примудрився пробити повз порожні ворота.

Валенсія вимучила мінімальну перемогу і вийшла до 1/16 фіналу. Яремчук отримав найвищу оцінку від порталу Sofa Score (7,5).

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